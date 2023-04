A Morte do Demônio A Ascensão estreia e diretor revela que utilizou mais de 6 mil litros de 'sangue'

Os fãs de filmes de terror têm mais uma opção sangrenta e aterrorizante para assistir a partir de amanhã, 20, nos cinemas de todo o país: "A Morte do Demônio: A Ascensão". A estreia do quinto da franquia iniciada nos anos 1980 e que já dura quatro décadas. O filme é dirigido por Lee Cronin e conta a história de uma família, duas irmãs com filhos que têm suas vidas afetadas por um demônio.

Sangrento e denominado "gore", o longa utilizou 6.500 litros de sangue falso nas cenas. Além do sangue, há cenas angustiantes, até para as pessoas mais acostumadas com os filmes, a exemplo do uso de "ralador de queijo" e "máquina com agulha de tatuagem", mas também o clássico dos filmes de terror, a "motosserra".

A web e as críticas têm reagido favoravelmente ao filme e promete uma história de terror ambientada em uma cidade grande, dentro de um apartamento e com recursos atuais. Confira o trailer: