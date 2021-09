A mística e a poética da água na Amazônia são abordadas em espetáculo online

A água é um dos principais elementos da cultura amazônica, presente na mitologia e no modo de vida da população, e será tema do espetáculo de dança “Corpos D’Água”, do Coletive Umdenós. Ele será lançado no canal do Youtube do Coletive às 20h desta quarta-feira (1º).

O espetáculo aborda a mitopoética da água, que envolve os seres encantados e as relações com as formas da água: nos rios, no suor, na chuva. A produção também trata da importância da preservação das águas na Amazônia, como recurso essencial para a vida nas mais diversas regiões do planeta.

“Vivemos uma crise ambiental mundial, e a Amazônia é um dos mais importantes biomas para a manutenção hídrica do planeta. A importância da água dentro de nosso imaginário regional decorre em grande parte das próprias características geográficas em que vivemos”, afirma a doutora em Artes Rosangela Colares, artista criadora do projeto.

“Quem nunca ouviu de alguém mais velho que, se fosse entrar em um igarapé ao meio dia ou às seis horas da tarde, deveria pedir a benção da mãe d’água? Ou até mesmo, as diversas histórias dos encantados que habitam as águas? A aquosidade é personificada em nossa cultura. Assim, na Amazônia, a água é um ente com o qual nos relacionamos. Temos encontro marcado com a chuva, e seu horário tradicionalmente é às quatro da tarde. Todos esses elementos apontam para essa constituição identitária que o elemento água nos traz”, conclui Rosangela Colares.

O projeto do espetáculo ‘Corpos D’Água’ foi aprovado no edital de dança da Lei Aldir Blanc, através da Secult/PA, por Rosangela Colares. A produção, cenografia e figurinos são de Lauro Sousa, e o design de luz é de Breno Monteiro.

A sonoplastia é de Leo Barbosa, e, em cena, estarão os intérpretes-criadores Leo Barbosa, Leônidas Costa, NaiseS e Rosangela Colares.

‘Corpos D’Água’ tem apoio do Espaço das Artes de Belém. O espetáculo será veiculado no canal do Youtube do Coletive Umdenós, hoje (1º), às 20h.