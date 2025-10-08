A Fazenda: veja quais são os peões que se enfrentam na terceira Roça do reality rural

A noite dessa terça-feira, 7, contou com a formação da terceira Roça em A Fazenda 17. Os peões Carol Lekker, Dudu Camargo, Guilherme Boury e Yoná Sousa enfrentam a berlinda, cujo resultado sai na próxima quinta-feira, 9.

Carol foi a primeira a compor a Roça, indicada pela Fazendeira Rayane após ambas se envolverem em diversas discussões. A última, que ocorreu durante a manhã, terminou quando Carol cuspiu em Rayane durante o trato dos animais.

O momento foi filmado por Gaby Spanic. Durante a votação, Rayane confessou que se sentiu humilhada.

Na votação dos peões da sede, Yoná foi a escolhida. Ela, por sua vez, puxou Guilherme. Dudu foi o peão que "sobrou" na dinâmica do Resta Um.

Nesta quarta-feira, 8, com exceção de Guilherme Boury, eles ainda disputarão a Prova do Fazendeiro. O vencedor escapará da berlinda e ganhará diversos poderes durante a semana, como a escolha da divisão de tarefas do trato dos animais e a indicação de um participante para a próxima Roça.

Guilherme Boury foi vetado por Dudu Camargo. Já os peões Shia e Fernando foram salvos de ir para a Roça no Resta Um pelo Poder da Chama de Mesquita.