'A Fazenda': roça formada, briga por comida e punições propositais são destaques

Estadão Conteúdo

Nessa quarta-feira, 1º, a edição de A Fazenda 17 contou com sua terceira Prova do Fazendeiro e a formação definitiva da Roça. As discussões por comida também aumentaram e os peões não pouparam os ânimos em brigar pelos itens.

A tarde também foi marcada por uma "competição" de punições propositais, até os participantes receberem um aviso da produção do programa.

Quem está na Roça e como foi a Prova do Fazendeiro?

Na terça-feira, 30, durante a transmissão do programa ao vivo, os escolhidos para a Roça foram Rayane, Walério, Duda e Renata Muller. Com exceção de Duda, eles ainda passariam pela Prova do Fazendeiro, em que um deles sairia da berlinda direto para a liderança das tarefas da semana.

Duda não jogou, já que foi vetada por Renata durante a formação da berlinda. Veja como cada peão entrou na Roça.

Na noite de quarta, rolou a Prova do Fazendeiro, que consistia em colocar os roceiros para montar um muro com a imagem de uma raposa.

No toque de um sino, eles também deveriam tentar acertar três vezes uma pelúcia dentro de uma área demarcada atrás do muro.

Rayane ganhou a prova ao ser a primeira a montar o quebra-cabeças e será Fazendeira pela segunda vez.

Peões causam punições de propósito

Durante a tarde, antes da Prova do Fazendeiro, os peões entraram em uma treta por conta de punições.

Tudo começou quando Yoná foi orientada por Dudu Camargo a ajudar outra peoa nos afazeres com os animais, atitude que causaria punições na casa. Entretanto, ele contou que a participante tomaria a punição, o que fez participantes levantarem a hipótese da atitude ser planejada.

Em seguida, diversos jogadores causaram punições propositalmente. Martina tirou o microfone: "Que venha a punição."

Nizam e Will pularam na piscina e Carol Lekker, em resposta, também tirou o microfone de propósito.

As consequências geradas foram a retirada da água, da academia, do gás, do café e dos ovos. O alto número de punições também gerou um aviso da produção do programa.

"A sequência de punições causadas propositalmente pode acarretar consequências específicas para o peão que gerar a punição e até levar à eventual expulsão", disse o recado.

Brigas por comida continuam

Outro tópico que vem sendo motivo de briga constante na Fazenda é a comida. Fernando, Michelle e Nizam, que fizeram a divisão, vêm sendo contestados por outros peões.

Desde o começo da semana, Yoná, Duda, entre outros participantes, mostraram desagrado com a situação.

Como ficou a delegação de tarefas da semana?

Na manhã desta quinta-feira, 2, Rayane delegou as tarefas de trato de animais, da horta e das plantas.

Toninho Tornado ficará com os porcos, Carol com a horta, Wallas com as ovelhas, Maria com o cavalo, Kathy com as aves, Matheus com o lixo, Yoná com as mini cabras e Dudu e Saory com as vacas e búfalos.

Cultura
