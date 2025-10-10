Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

'A Fazenda': Quem foi eliminado do reality rural? Guilherme Boury sai na terceira Roça

peão disputou a berlinda com Carol Lekker e Yoná Sousa

Estadão Conteúdo
fonte

Guilherme Boury eliminado de 'A Fazenda' ()

Guilherme Boury é o eliminado da vez em A Fazenda 17. Ele sai com 22,98% dos votos para ficar, segundo o resultado da votação revelado na noite dessa quinta-feira, 9. O peão disputou a berlinda com Carol Lekker e Yoná Sousa. Dudu Camargo também esteve na formação inicial da Roça, mas foi salvo pela Prova do Fazendeiro, que lhe concedeu vantagens no jogo.

A apresentadora Adriane Galisteu defendeu o jogo em seu discurso: "Dentro dessa panela de pressão que é A Fazenda, ninguém quer errar. Mas o que é um erro para vocês pode não ser para o público. A única falha imperdoável é escolher não jogar, afinal vocês aceitaram o convite para estar aqui."

No dia anterior, Yoná tentou causar punições propositais na casa. Entretanto, ela levou uma punição individual e, além de perder R$10 mil, ela não participará da festa. As punições levantaram a suspeita entre os jogadores de que Yoná seria a eliminada da vez no reality.

Na Cabine de Descompressão, em que Lucas Selfie conversa com o eliminado, Guilherme Boury revelou que acha Yoná a pior participante da casa. Ele também se defendeu sobre "ser planta" na Fazenda.

