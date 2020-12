'A Fazenda': Lidi Lisboa é eliminada da primeira roça da reta final

Lidi Lisboa foi a 15ª participante eliminada de "A Fazenda". A peoa foi indicada para disputar a primeira roça da reta final do reality show da Record TV, no domingo, 13. A atriz teve apenas 16,51% da preferência do público na votação e deixou o programa apresentado por Marcos Mion nesta segunda-feira, 14.

Com isso, seus concorrentes na eliminação, Biel e Jojo Todynho, se tornaram os primeiros finalistas da temporada deste ano do reality show.

Lipe Ribeiro, Stéfany Bays e Tays Reis ainda estão na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão e integram a 2ª roça especial do progrma. A votação desta última eliminação já está aberta e o resultado da segunda dupla finalista do programa será definido na noite desta terça-feira, dia 15.