A Fazenda: Gabily é eliminada e inimigas se unem após divisão de tarefas

Estadão Conteúdo

A noite dessa quinta-feira, 25, em A Fazenda 17, contou com a primeira eliminação da edição. A saída de Gabily e a liderança de Dudu Camargo causou tensão no confinamento e a criação de novas alianças. A peoa saiu pois teve a menor parcela de votos para ficar: 26, 95%. A saída dela emocionou aliados, como Martina, que desabafou durante a noite.

Maria também apontou ter ficado chateada com a eliminação após escutar comentários de que deveria ter saído no lugar de Gabily.

Na Roça, além da eliminada, estavam Carol Lekker e Fabiano Moraes. Dudu Camargo também estava "na mira", mas escapou da berlinda ao ganhar a Prova do Fazendeiro.

Liderança de Dudu Camargo gera brigas

A liderança do apresentador vem sendo questionada pelos peões desde a quarta-feira, 24, quando decidiu colocar aliados em tarefas difíceis e uniu Carol com Rayane no trato das vacas.

As peoas já discutiram anteriormente e não se davam bem. Carol não gostou da atitude e recusou fazer o trato dos animais. Em conversa com Rayane, elas se uniram para criticá-lo.

Mais tarde, Carol teve uma discussão séria com Dudu, em que expressou ter ficado chateada com a decisão do Fazendeiro: "Você me apunhalou pelas costas ... Eu sou mulher, tenho sentimentos."

Rayane Figliuzzi e Carol Lekker ficaram amigas?

Na manhã desta sexta-feira, 26, Rayane e Carol continuam no trato juntas. Elas deverão cumprir a função até que a próxima liderança seja decidida.

Apesar de ainda não serem amigas, ambas concordaram que a atitude de Dudu foi desleal e brincaram que jogariam as fezes dos animais nele caso Carol voltasse da berlinda.

Teve briga?

Mesmo com os acontecimentos da noite, não faltaram desentendimentos. Desta vez, Shia se revoltou com a comida. Ele apontou que os peões não estão dividindo os alimentos corretamente.

"Fiz carne para todo mundo, cozinhei para todo mundo. Eles pegaram o pedaço de panceta para eles", reclamou o peão.

Palavras-chave

TV

A FAZENDA

ELIMINAÇÃO

Gabily
Cultura
.
