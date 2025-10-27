A Fazenda: domingo foi marcado por discussões acaloradas

Discussões acaloradas entre Carol Lekker, Will Guimarães e Yoná Sousa marcaram o reality A Fazenda 17 neste domingo, 26. A briga também evoluiu para Rayane Figliuzzi e Saory, que discutiram durante a noite.

A confusão começou com Carol e Will, que brigaram por causa do envolvimento do peão no jogo. "Você está com medo de ir para a Roça, por isso que está assim. Seu jogo é fraco", disse a participante.

Yoná entrou na briga e defendeu Will. A discussão escalonou do lado de fora da sede, quando Yoná mencionou a relação de Carol com o filho de seu marido.

O peão se retirou da briga e Yoná comentou que Carol estaria presa caso o enteado fosse seu filho. "Pensa que não ouvi sua história?".

A menção de Yoná teve a ver com um comentário de Carol para Kathy sobre o enteado, quando ela fala de uma suposta brincadeira em que "cortaria" o pênis da criança, em um momento anterior do reality. "Pegou a conversa pela metade", disse.

No Tribunal Rural, dinâmica que ocorreu no domingo de noite e que será transmitida na edição gravada desta segunda-feira, 27, Carol envolveu o nome de outras peoas como Saory, Martina e Rayane.

Rayane apontou para Saory: "Você é falsa e mentirosa", ao que Carol complementou que a peoa seria também "rancorosa e ranzinza".

A resposta de Saory mencionou a saída de Gaby Spanic: "Ela fez um protesto com relação a essas três .... Elas ficam cantando, debochando, mandando indireta."

"Não preciso perder tempo argumentando porque as atitudes delas já estão mostrando quem são", completou.