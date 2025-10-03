Capa Jornal Amazônia
'A Fazenda’: após eliminação, trato dos animais e estratégias de participantes geram brigas

A eliminada foi Renata Muller, com 18,96% dos votos para ficar

Estadão Conteúdo
fonte

Renata Muller (Antonio Chahestian/Record)

A Fazenda 17 teve sua segunda eliminação nessa quinta-feira, 2: Renata Muller, que disputava a berlinda com Duda Wendling e Walério Araújo, recebeu apenas 18,96% dos votos para permanecer no programa. Após sua saída, teorias sobre a próxima Roça inflamaram uma briga generalizada.

Também rolaram discussões no trato dos animais entre Saory e Rayane. As duas já tinham brigado em dias anteriores.

Quem foi eliminado na Roça da semana?

A eliminada foi Renata Muller, com 18,96% dos votos para ficar. Ela disputava a berlinda contra Walério Araújo e Duda Wendling. Ela integrou a Roça após ter sobrado na dinâmica do Resta Um.

Em sua despedida, a peoa afirmou que sua torcida iria para Wallas.

Fernando inicia briga generalizada

A eliminação de Renata causou desconfiança em Fernando, que acusou um suposto "complô" contra ele.

Nizam explicou diretamente para Fernando que ele estava em "um conflito interno" pois não concordava com suas atitudes dentro da casa.

"As atitudes perante as mulheres e os homens e seus gritos me incomodaram", disse Nizam.

Após o confronto, a briga começou a envolver outros peões e peoas, como Maria e Tamires. Nizam apontou a diferença de comportamento de Fernando em discussões com mulheres.

Durante a noite, Creo e Nizam apontaram que Fernando trata participantes de maneira grosseira: "Não é sobre a Maria. É o jeito que ele falou com a Tamires, o jeito dele é horrível", comentou Nizam.

"A partir do momento em que a gente está quieto, estamos compactuando com as atitudes dele", disse Creo.

O momento ao qual os participantes se referem ocorreu durante o Ferra Peão, quando Fernando jogou água em Tamires. Ele também já discutiu com a peoa e com Maria em outra situações.

Trato dos animais vira briga entre Saory e Rayane

Na quinta, Saory e Rayane discutiram durante o trato dos animais. Enquanto Rayane explicava sobre os cuidados, Saory a chamou de "louca".

"Dá um tempo, Saory, temos que trabalhar juntas", alfinetou Rayane.

