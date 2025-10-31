A Fazenda 17: Will perde disputa e é eliminado

O eliminado da vez em A Fazenda 17 é Will Guimarães. Ele disputou a Roça, cujo resultado saiu nessa quinta-feira, 30, com Creo Kellab e Fabiano Moraes.

Will recebeu apenas 27,12% dos votos do público e deixou a competição. Ele havia sido vetado da Prova do Fazendeiro no dia anterior à eliminação, o que poderia tê-lo salvo da berlinda. À Roça, ele foi indicado pela Fazendeira da semana, Michelle Barros.

O peão falou sobre as desavenças com Michelle antes da eliminação: "A Michelle me deu uma justificativa de que eu ia puxar ela pelo Resta Um, mas não fiz nada, só falei."

O Resta Um é uma das dinâmicas de formação da Roça, que não ocorreu nesta semana por causa do Poder Laranja, que concedia a um dos peões que já tinham sido votados para a eliminação o direito de puxar outro.