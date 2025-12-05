'A Fazenda 17': Tàmires Assîs é eliminada

Tàmires Assîs, que estava no top 10 de A Fazenda 17, perdeu a chance de ser vencedora do reality show. Na noite dessa quinta-feira, 4, a cunhã-poranga levou a pior na Roça contra Saory Cardoso e Luiz Mesquita e foi eliminada.

Antes de anunciar o resultado, Adriane Galisteu disse aos três roceiros: "Lá atrás, parecia que os três seguiam meio juntos. Mas o jogo afunilou e as diferenças começaram a pensar. Os amigos começaram a virar inimigos."

A apresentadora também fez um discurso para cada um dos roceiros. Para Tàmires, ela declarou: "Aqui dentro os peões te perceberam como dois papéis: vítima e algoz. Mas ninguém é uma coisa só. Em quase três meses, você mostrou muitas personalidades. Como você se enxerga nessa história?"

Galisteu, então, anunciou a volta de Saory para a sede. Depois, salvou Mesquita, anunciando a saída da cunhã. Tàmires recebeu apenas 21,02% dos votos para ficar.

Logo após a eliminação, o agora ex-peoa participou do quadro Cabine de Descompressão, comandada por Lucas Selfie, onde pôde rever e comentar alguns momentos de sua trajetória no jogo.