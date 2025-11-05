'A Fazenda 17': Rayane, Tàmires, Yoná e Wallas estão na 7ª Roça

Após a formação da Roça em A Fazenda na noite passada, três peões disputam nesta quarta-feira, 5, a Prova do Fazendeiro: Tàmires Assîs, Yoná Sousa e Wallas Arrais. Apenas Rayane Figliuzzi não terá a chance de se salvar da berlinda, já que foi vetada da dinâmica.

Como foi a formação da Roça

A movimentação começou ainda com o impacto das mudanças de alianças dentro da sede. Wallas Arrais voltou a vencer a Prova de Fogo e assumiu o Lampião do Poder pela segunda semana consecutiva. Ele ficou com o Poder da Chama Laranja e repassou o da Chama Branca a Matheus Martins, que interferiu diretamente na formação da Roça.

Fazendeiro da semana, Toninho Tornado indicou Rayane Figliuzzi direto ao primeiro banco, justificando atritos recentes entre os dois. Na votação da sede, Yoná Sousa recebeu 11 votos e se tornou a segunda peoa a ocupar a berlinda.

Quando o Poder da Chama Branca foi revelado, Matheus precisou apontar dois peões da Baia para serem votados pela casa. Tàmires Assis e Carol Lekker foram os nomes escolhidos, e a cunhã acabou sendo a terceira confirmada na Roça.

O Resta Um completou a formação e Wallas Arrais foi quem sobrou, ocupando o quarto lugar na berlinda. Porém, o Poder da Chama Laranja, que poderia alterar a dinâmica, acabou sendo anulado por conta do comportamento do cantor. Ainda assim, ele manteve o direito de vetar alguém da Prova do Fazendeiro e escolheu Rayane, que segue direto para a votação do público.