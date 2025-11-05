Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

'A Fazenda 17': Rayane, Tàmires, Yoná e Wallas estão na 7ª Roça

Estadão Conteúdo

Após a formação da Roça em A Fazenda na noite passada, três peões disputam nesta quarta-feira, 5, a Prova do Fazendeiro: Tàmires Assîs, Yoná Sousa e Wallas Arrais. Apenas Rayane Figliuzzi não terá a chance de se salvar da berlinda, já que foi vetada da dinâmica.

Como foi a formação da Roça

A movimentação começou ainda com o impacto das mudanças de alianças dentro da sede. Wallas Arrais voltou a vencer a Prova de Fogo e assumiu o Lampião do Poder pela segunda semana consecutiva. Ele ficou com o Poder da Chama Laranja e repassou o da Chama Branca a Matheus Martins, que interferiu diretamente na formação da Roça.

Fazendeiro da semana, Toninho Tornado indicou Rayane Figliuzzi direto ao primeiro banco, justificando atritos recentes entre os dois. Na votação da sede, Yoná Sousa recebeu 11 votos e se tornou a segunda peoa a ocupar a berlinda.

Quando o Poder da Chama Branca foi revelado, Matheus precisou apontar dois peões da Baia para serem votados pela casa. Tàmires Assis e Carol Lekker foram os nomes escolhidos, e a cunhã acabou sendo a terceira confirmada na Roça.

O Resta Um completou a formação e Wallas Arrais foi quem sobrou, ocupando o quarto lugar na berlinda. Porém, o Poder da Chama Laranja, que poderia alterar a dinâmica, acabou sendo anulado por conta do comportamento do cantor. Ainda assim, ele manteve o direito de vetar alguém da Prova do Fazendeiro e escolheu Rayane, que segue direto para a votação do público.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

TV/A FAZENDA/ROÇA
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CULTURA

Pablo Mufarrej apresenta mostra ‘O Tempo que nos Cabe’ inspirada no tempo e na natureza

Mostra reúne 14 obras entre pinturas, objetos e instalação e ficará aberta ao público até 20 de dezembro, com entrada gratuita

05.11.25 8h30

SUCESSO

Carlinhos Maia elogia voz de Nirah Duarte em novo single

Cantora paraense fez parte do Estrela da Casa deste ano

04.11.25 18h28

FALECIMENTO

Irmã de Roberto Carlos, Norma Braga morre aos 90 anos, no Rio de Janeiro

Cantor perdeu os outros dois irmãos, Lauro e Carlos Alberto, nos últimos quatro anos

04.11.25 15h58

FAMOSOS

Isa Scherer se pronuncia após ser ‘cancelada’ por oferecer vaga com salário baixo

Chef explicou que a vaga viralizada foi publicada em maio e que benefícios não apareceram no print divulgado nas redes sociais

04.11.25 15h43

MAIS LIDAS EM CULTURA

SAÚDE

Após teste no SUS, Andressa Urach aparece ao lado do filho e faz revelação sobre HIV

Influenciadora compartilhou a ida ao posto de saúde com o filho e incentivou cuidados preventivos

04.11.25 22h15

TEM PRA TODO MUNDO

Andressa Urach faz vídeo e anuncia conteúdo adulto com o filho, o pai, a irmã, o ex e amigos

Na última segunda-feira (29), a ex-A Fazenda voltou a chocar a internet com o seu novo material

02.10.25 14h07

Conteúdo adulto

Musa fitness bomba na web e promete vender conteúdo adulto: veja como ela mudou em apenas 2 anos

Isabella Longuinho já faz sucesso nas plataformas +18, mas promete novos conteúdos

19.10.25 8h30

VEJA A PROGRAMAÇÃO

COP 30: Belém recebe agenda gratuita do Sistema Comércio com shows, oficinas e rodadas de negócios

Fafá de Belém, Dona Onete, Manoel Cordeiro e outros artistas comandam a programação cultural gratuita no Sesc Doca

05.11.25 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda