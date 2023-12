A Fazenda 15: eliminação de Kally faz a sede pegar fogo

Na noite da última quinta-feira (30), o retorno de Nadja Pessoa e Radames Furlan causou agitação na sede da “Fazenda 15”. Entre lágrimas e discussões acaloradas, a noite foi palco de uma grande confusão envolvendo Jaque e Nadja Pessoa.

Após ser a primeira a ser salva pelo público, Nadja voltou para a casa despejando críticas em seus adversários. Ao entrar na sede, a empresária lançou falou de André Gonçalves, acusando-o de ser falso. Em resposta, o ator rebateu as acusações da peoa: “Quando você ficou sozinha aqui, quem foi ficar com você? Como vem me chamar de falso? Você é personagem. Acorda que 1 milhão e meio não vale isso”, disse o ator.

Durante a discussão, Nadja comparou o comportamento de André ao de Lucas, o que provocou a intervenção de Jaquelline na conversa. Irritada, a empresária gritou na direção da ex-BBB, que não se intimidou. Jaquelline saltou do sofá, enfrentando a loira com xingamentos e apontando o dedo na cara: “Tá achando que eu tenho medo de você? Você me respeita, você me respeita!”, esbravejou a cantora. “Eu tenho nojo de você, asquerosa”, finalizou.