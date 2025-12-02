'A Falecida' mostra em Belém o universo desconcertante de Nelson Rodrigues

"Sempre foi um desejo meu montar alguma peça do dramturgo pernambucano Nelson Rodrigues (1912-1980). E no caso de 'A Falecida', que trata de temas muito relevantes e atuais como o apagamento feminino, o fundamentalismo religioso, a hipocrisia humana, não hesitei quando recebi o convite". Assim revela a atriz Camila Morgado o seu entusiasmo em protagonizar a peça "A Falecida", do dramaturgo Nelson Rodrigues, com direção de Sergio Módena e que tem estreia nesta terça-feira (2), em Belém, às 19h no Teatro da Caixa Cultural Belém. O espetáculo poderá ser visto até este domingo (7) e traz todo o universo de Nelson, ou seja, por intermédio de personagens marcantes a trama revela o que a sociedade esconde embaixo do tapete.

Em "A Falecida", escrita em 1953, o público confere o plano da tuberculosa e frustrada Zulmira. Ela sonha em ter um enterro cheio de luxo e pompa. Dessa forma, Zulmira causaria inveja em sua prima e vizinha Glorinha, com quem nem fala mais e tem uma relação inexplicável de competição. Um pouco antes de morrer, Zulmira pede para seu marido Tuninho, que está desempregado e gasta todo o dinheiro com apostas, procurar o milionário

Pimentel. Ela quer que o empresário pague para ela um enterro de 35 mil cruzeiros – o que beira o absurdo, uma vez que, na época, os funerais custavam menos de mil cruzeiros.

Tão logo Zulmira morre, ainda sem saber como ela conheceu

Pimentel, Tuninho vai à mansão dele descobre que o rico empresário e sua esposa eram amantes. O marido traído ameaça contar tudo para um jornal inimigo de Pimentel e consegue arrancar dele uma pequena fortuna. No entanto, Tuninho,

então, dá à Zulmira um enterro "de cachorro" e aposta todo o resto do dinheiro num jogo de futebol.

A peça completou 70 anos em 2023 e ganhou nova montagem dirigida e idealizada por Sergio Módena e protagonizada por Camila Morgado. Camila voltou ao teatro após um hiato de 11 anos distante dos palcos. "Nelson mudou a dramaturgia teatral, foi um pioneiro. Trata de temas profundos da sociedade e da família brasileira. Ele consegue ser popular e erudito ao mesmo tempo com sua escrita e seu estilo único. Suas peças e seus textos são estudados até hoje e continuam provocando questionamentos", pontua a atriz.

O espetáculo teve sua estreia nacional no dia 18 de agosto de 2023 no Sesc Santo Amaro (SP). A montagem abriu a FITA 2023, e teve cinco indicações, sendo premiada por Melhor Atriz Coadjuvante – Stela Freitas e Melhor Espetáculo – Juri

Popular. O espetáculo recebeu os Prêmios APTR de melhor ator

coadjuvante e melhor cenário. Em 23 de fevereiro de 2024 a peça fez sua estreia carioca. Em 2025 está em turnê por Unidades do SESC interior de São Paulo e por cidades pela Caixa Cultural.

No elenco da peça estão Claudio Gabriel, Stela Freitas, Gustavo Wabner, Alcemar Vieira/Alex Nader, Sergio Módena e Gustavo Barbalho. "Eu e Camila somos apaixonados por esse texto e pelo legado de Nelson Rodrigues. E ela é uma atriz 'rodrigueana' por excelência, assim como o Thelmo Fernandes. Esta montagem marca a minha primeira direção de uma obra do Nelson. Estamos criando uma encenação atemporal para a peça, que, originalmente, foi escrita em 1953 e se passa no subúrbio do Rio de Janeiro.

Mas Nelson vai além da crônica carioca. Ele radiografa a miséria da alma humana, presente nos mais diversos lugares e épocas”, comenta Sergio Módena.

" 'A Falecida' revela sua força e atualidade num país ainda regido pela falsa moralidade e hipocrisia. Nos dias de hoje o fanatismo religioso abordado por Nelson Rodrigues tornou-se ainda mais significativo em nosso país. A personagem Zulmira traiu o marido e, por esse motivo, ela é consumida pela culpa. Seu desejo por um velório luxuoso é sua maneira de se vingar de um mundo que não lhe oferece possibilidade de transformação. A morte torna-se sua redenção. Desse modo, o autor nos coloca um dilema: Poderá um enterro de luxo compensar uma vida de desilusões?”, indaga o diretor.

Sobre o fato de se apresentar em Belém, logo após a COP 30, ainda na efervescência cultural provocada pelo evento, a atriz Camila Morgado diz: "Muito bom ver Belém no centro das discussões e poder ver a cultura integrando e interagindo com todos os outros aspectos da nossa sociedade. Poder levar esta peça, deste grande autor, fazer teatro nestes tempos digitais, me enche de alegria. Espero que o público tenha um bom encontro com Nelson e conosco nesta temporada da Caixa".

Serviço:

"A Falecida"

Data: de 02 a 07 de dezembro (terça a domingo)

Horário: 19h

Local: Teatro da Caixa Cultural Belém

Endereço: Av. Marechal Hermes, s/n – Armazém 6ª, Reduto (Porto Futuro II) –Belém - PA

Valor dos ingressos: 30,00 (inteira) e 15,00 (meia) - Meia-entrada para clientes CAIXA e casos previstos em lei

Acesso para pessoas com deficiência

Sessão com recurso de Libras – dia 04/12

Classificação: 16 anos

Duração: 90 minutos

Informações: Site CAIXA Cultural | Instagram @caixaculturalbelem

Patrocínio: CAIXA e Governo do Brasil