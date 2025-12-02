Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

'A Falecida' mostra em Belém o universo desconcertante de Nelson Rodrigues

Peça com a atriz Camila Morgado e grande elenco estreia nesta terça (2) na Caixa Cultural Belém e poderá ser conferida até domingo (7)

Eduardo Rocha
fonte

Camila Morgado e a obra instigante de Nelson Rodrigues (Foto: Victor Hugo Cecatto)

"Sempre foi um desejo meu montar alguma peça do dramturgo pernambucano Nelson Rodrigues (1912-1980). E no caso de 'A Falecida', que trata de temas muito relevantes  e atuais como o apagamento feminino, o fundamentalismo religioso, a hipocrisia humana, não hesitei quando recebi o convite". Assim revela a atriz Camila Morgado o seu entusiasmo em protagonizar a peça "A Falecida", do dramaturgo Nelson Rodrigues, com direção de Sergio Módena e que tem estreia nesta terça-feira (2), em Belém, às 19h no Teatro da Caixa Cultural Belém. O espetáculo poderá ser visto até este domingo (7) e traz todo o universo de Nelson, ou seja, por intermédio de personagens marcantes a trama revela o que a sociedade esconde embaixo do tapete. 

Em "A Falecida", escrita em 1953, o público confere o plano da tuberculosa e frustrada Zulmira. Ela sonha em ter um enterro cheio de luxo e pompa. Dessa forma, Zulmira causaria inveja em sua prima e vizinha Glorinha, com quem nem fala mais e tem uma relação inexplicável de competição. Um pouco antes de morrer, Zulmira pede para seu marido Tuninho, que está desempregado e gasta todo o dinheiro com apostas, procurar o milionário
Pimentel. Ela quer que o empresário pague para ela um enterro de 35 mil cruzeiros – o que beira o absurdo, uma vez que, na época, os funerais custavam menos de mil cruzeiros. 

Tão logo Zulmira morre, ainda sem saber como ela conheceu 
Pimentel, Tuninho vai à mansão dele descobre que o rico empresário e sua esposa eram amantes. O marido traído ameaça contar tudo para um jornal inimigo de Pimentel e consegue arrancar dele uma pequena fortuna. No entanto, Tuninho,
então, dá à Zulmira um enterro "de cachorro" e aposta todo o resto do dinheiro num jogo de futebol.

A peça completou 70 anos em 2023 e ganhou nova montagem dirigida e idealizada por Sergio Módena e protagonizada por Camila Morgado. Camila voltou ao teatro após um hiato de 11 anos distante dos palcos. "Nelson mudou a dramaturgia teatral, foi um pioneiro. Trata de temas profundos da sociedade e da família brasileira. Ele consegue ser popular e erudito ao mesmo tempo com sua escrita e seu estilo único. Suas peças e seus textos são estudados até hoje e continuam provocando questionamentos", pontua a atriz.

O espetáculo teve sua estreia nacional no dia 18 de agosto de 2023 no Sesc Santo Amaro (SP). A montagem abriu a FITA 2023, e teve cinco indicações, sendo premiada por Melhor Atriz Coadjuvante – Stela Freitas e Melhor Espetáculo – Juri
Popular. O espetáculo recebeu os Prêmios APTR de melhor ator
coadjuvante e melhor cenário. Em 23 de fevereiro de 2024 a peça fez sua estreia carioca. Em 2025 está em turnê por Unidades do SESC interior de São Paulo e por cidades pela Caixa Cultural.

No elenco da peça estão Claudio Gabriel, Stela Freitas, Gustavo Wabner, Alcemar Vieira/Alex Nader, Sergio Módena e Gustavo Barbalho. "Eu e Camila somos apaixonados por esse texto e pelo legado de Nelson Rodrigues. E ela é uma atriz 'rodrigueana' por excelência, assim como o Thelmo Fernandes. Esta montagem marca a minha primeira direção de uma obra do Nelson. Estamos criando uma encenação atemporal para a peça, que, originalmente, foi escrita em 1953 e se passa no subúrbio do Rio de Janeiro.
Mas Nelson vai além da crônica carioca. Ele radiografa a miséria da alma humana, presente nos mais diversos lugares e épocas”, comenta Sergio Módena. 

" 'A Falecida' revela sua força e atualidade num país ainda regido pela falsa moralidade e hipocrisia. Nos dias de hoje o fanatismo religioso abordado por Nelson Rodrigues tornou-se ainda mais significativo em nosso país. A personagem Zulmira traiu o marido e, por esse motivo, ela é consumida pela culpa. Seu desejo por um velório luxuoso é sua maneira de se vingar de um mundo que não lhe oferece possibilidade de transformação. A morte torna-se sua redenção. Desse modo, o autor nos coloca um dilema: Poderá um enterro de luxo compensar uma vida de desilusões?”, indaga o diretor.

Sobre o fato de se apresentar em Belém, logo após a COP 30, ainda na efervescência cultural provocada pelo evento, a atriz Camila Morgado diz: "Muito bom ver Belém no centro das discussões e poder ver a cultura integrando e interagindo com todos os outros aspectos da nossa sociedade. Poder levar esta peça, deste grande autor, fazer teatro nestes tempos digitais, me enche de alegria. Espero que o público tenha um bom encontro com Nelson e conosco nesta temporada da Caixa".

Serviço:
"A Falecida"
Data: de 02 a 07 de dezembro (terça a domingo)
Horário: 19h
Local: Teatro da Caixa Cultural Belém
Endereço: Av. Marechal Hermes, s/n – Armazém 6ª, Reduto (Porto Futuro II) –Belém - PA
Valor dos ingressos: 30,00 (inteira) e 15,00 (meia) - Meia-entrada para clientes CAIXA e casos previstos em lei
Acesso para pessoas com deficiência
Sessão com recurso de Libras – dia 04/12
Classificação: 16 anos
Duração: 90 minutos
Informações: Site CAIXA Cultural | Instagram @caixaculturalbelem
Patrocínio: CAIXA e Governo do Brasil

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cultura

a falecida
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CINEMA

'Festival Amazônias' exibe mais de 40 filmes em Bragança

Segunda edição do evento ocorre de 3 a 6 de dezembro com programação gratuita em três bairros da cidade

02.12.25 17h39

SUCESSO

Gaby Amarantos vence Prêmio Game Changers 2025 na categoria Música

Paraense soma prêmios e indicações com Rock Doido

02.12.25 13h50

UNIÃO

Show ‘Sonoro Norte’ celebra a força da música amazônica

Lorena Monteiro, João Daibes e Eduardo Du Norte apresentam repertório dedicado aos grandes compositores da região.

02.12.25 12h33

PROJETO

Calcinha Preta desembarca em Belém na semana de gravação do DVD

Grupo irá gravar seu segundo audiovisual na capital paraense

01.12.25 9h32

MAIS LIDAS EM CULTURA

CULTURA

No Dia do Samba, vídeo de Paolla Oliveira e Aline Maia viraliza e chama a atenção de internautas

As artistas recebem elogios pela performance ao som de “Água de Chuva No Mar / Vou Festejar”, de Beth Carvalho

02.12.25 10h44

TELEVISÃO

Globo vai tirar Sessão da Tarde da programação em breve; saiba o motivo da decisão

Mudança temporária na programação da TV Globo chama atenção do público

02.12.25 10h34

CULTURA

Dia Nacional do Samba: hora de celebrar o som da gente brasileira

Essa música consegue transitar por todas as cidades e classes brasileiras e se manter como a voz que vem dos morros, dos guetos e alcança as redes sociais

02.12.25 8h30

TELEVISÃO

Fãs percebem erros na nova temporada de Stranger Things; veja quais são

Primeira parte da temporada já está disponível no catálogo da Netlfix

02.12.25 12h44

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda