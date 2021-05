A eterna chacrete, Rita Cadillac, é a convidada do 'Égua do Babado!'

A mais famosa chacrete, que ficou conhecida pelo olhar fixo e com o dedo indicador em close para a câmera no Cassino do Chacrinha, Rita Cadillac, é a convidada do "Égua do Babado!", nesta quarta-feira (26), às 18h. A dançarina, atriz e cantora vai contar um pouco de sua trajetória desde antes de ser famosa até os dias de hoje. Quem quiser acompanhar esse bate-papo é só acessar o instagram de oliberal.com.

Rita de Cássia Coutinho nasceu no Rio de Janeiro e trilhou um caminho de luta e dificuldades na vida. Com a morte do pai, a mãe da artista lhe entregou para a avó paterna e sumiu. Rita casou-se ainda adolescente, aos 15 anos, passou por dificuldades no casamento, teve um filho e se separou.

Para sustentar o filho chegou a fazer programas, mas depois começou a carreira como dançarina. Antes de começar no programa do Chacrinha, ela viajou por vários países com a dança.

O nome artístico da dançarina foi dado por um dono de uma boate, que se refere a uma dançarina francesa, nessa boate ela participava de um show de Paulo Silvino. Em 1976, começou a carreira como chacrete e a partir daí seguiu para outros ramos artísticos.

Rita Cadillac já disse em algumas entrevistas sobre o cuidado e respeito que Chacrinha tinha com todas as chacretes, apesar de muita gente achar que ela era a preferida do apresentador. Mas ela diz que ele sempre tratou todas da mesma forma e carinho.

A artista já teve vários pontos altos na carreira. Fez participação no longa-metragem Carandiru do diretor Hector Babenco. Foi tema de um documentário do cineasta Toni Venturi, intitulado Rita Cadillac: a lady do povo, exibido em diversos cinemas do Brasil.

Nos últimos anos, realizou diversas participações em programas e séries televisivas, como no reality show A Fazenda, da Record TV, e na série Tapas e Beijos, da Rede Globo.

Em 2008, enquanto morava na cidade de Praia Grande, a dançarina candidatou-se ao cargo de vereadora do município do litoral paulista, pelo PSB. Mas, nas urnas, Rita ficou longe de alcançar sucesso e acabou não se elegendo.

Como cantora, lançou alguns álbuns e os mais conhecidos são: “É bom para o moral”, “Merenguedê”, “Explosão Popular” e “Rita canta Rita”. Com toda essa trajetória, ela sempre esteve presente na mídia, mas com a pandemia, ela vem enfrentando novos desafios.

Em entrevista a Mauricio Meirelles, na Rede TV, na última segunda-feira (24), ela revelou que entrou para um aplicativo adulto com venda de fotos para sobreviver. “Não estou trabalhando, apareceu a chance e resolvi fazer uma conta. Não tem nada de agressivo, as fotos são bonitas, sensuais e picantes, mas claro, acima de 18 anos”, explicou.

Rita já posou para revistas e na época não era comum o uso de filtros. “Naquela época a mulher perfeita era a mulher natural. Uma vez fui usar o photoshop e, meu amor, fiquei ridícula”, completou durante a entrevista com Mauricio Meirelles.