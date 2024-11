'A Escura Raiz do Grito' questiona em Belém discursos disfarçados de verdades cotidianas

No contexto das redes sociais e e outras mídias que veiculam a cada instante uma sucessão de informações e imagens para as pessoas no mundo inteiro, o Coletivo Grita! aposta em uma comunicação direta em duas praças de Belém para apresentar o espetáculo "A Escura Raiz do Grito". Esse trabalho foi construído a partir do texto teatral do poeta espanhol Federico Garcia Lorca, intitulado "Rosita, a solteira ou A Linguagem das Flores", e questiona padrões de gênero, estereótipos impostos às mulheres e, principalmente, discursos fascistas disfarçados de verdades cotidianas. A peça terá sua estreia neste sábado, dia 23, às 17h, na Praça da Bandeira. Já no domingo, dia 24, no mesmo horário, será encenada na Praça da República, em frente ao Theatro da Paz.

No dia 30 de novembro, voltará a ser apresentada na Praça da Bandeira, e no dia 1º de dezembro, na Praça da República, em frente ao Theatro da Paz, sempre as 17h. Construído coletivamente e orquestrado pelos experientes diretores Larissa Latif e Aníbal Pacha, "a montagem aposta na rua por ser um lugar pouco privilegiado pelo poder público para implementação de políticas para o teatro, o que é controverso já que Belém dispõe de um pequeno número de teatro e nem sempre o valor das pautas favorecem aos artistas", como comunica o Coletivo.

O grupo de atores reúne no elenco da peça artistas de grupos tradicionais da cidade e também iniciantes. O Coletivo Grita! já está no seu primeiro ano de existência e traz para a cidade seu primeiro espetáculo, feito na rua e para o povo.

O elenco de "A Escura Raiz do Grito" traz Yeyé Porto, Luciana Porto, Sol Sousa, Bonelly, Nilton Cézar, Vandiléa Foro, Pedro Navarro, Well Maciel, César Rocha, Maria Mãe D'água, Elian Mágno e Cibele Campos. A adaptação do texto é de Lennon Bendelack. A assistência de direção, comunicação, fotografia, preparação vocal é de Carol Magno, e a cenografia, de Aníbal Pacha. Luciana Porto responde pela iluminação. A trilha sonora e o cartaz oficial estão a cargo de Odin Gabriel.

Serviço:

Espetáculo 'A Escura Raiz do Grito'

Coletivo Grita!

Data e Local:

23/11 - Praça da Bandeira

24/11 - Praça da República (em frente ao Theatro da Paz)

30/12 - Praça da Bandeira

01/12 - Praça da República (em frente ao Theatro da Paz)

Horário: 17h

