'A doença te coloca a presença da finitude muito objetiva', diz Tony Bellotto no 'Roda Viva'

O músico e escritor Tony Bellotto foi o entrevistado da semana no programa Roda Viva, da TV Cultura, na última segunda-feira, 6. Durante a atração, ele abordou seu diagnóstico de câncer no pâncreas.

Bellotto detalhou como tem lidado com o tratamento da doença e forneceu informações sobre seu estado de saúde atual.

O apresentador Edgard Piccoli questionou Bellotto sobre a doença. Ele perguntou se o enfrentamento do câncer poderia inspirá-lo a criar um personagem com vivências semelhantes.

O Diagnóstico de Tony Bellotto

Tony Bellotto descreveu a doença como "muito nova" em sua vida. Ele foi diagnosticado com câncer de pâncreas há quase dois anos, classificando a experiência como transformadora.

À época do diagnóstico, o músico escrevia um livro. O projeto foi pausado devido ao tratamento, mas já foi retomado por Bellotto, que o considera sua primeira atividade após essa vivência.

O artista reconhece o grande impacto do diagnóstico em sua vida. Contudo, ele ainda não sabe qual será a influência em seu trabalho. Respondendo a Edgard Piccoli, Bellotto brincou sobre a ironia de suas obras.

"Sempre gosto, nos meus livros, de exercitar uma frustração, uma tragédia, situações que não me acontecem na vida real. Aí eu escrevi tanto que acabou acontecendo mesmo", afirmou.

Enfrentamento com Positividade

O diagnóstico de câncer alterou aspectos da vida de Tony Bellotto. Ele notou mudanças em seus pensamentos sobre a finitude, que se tornou "muito objetiva, muito clara" à sua frente.

Essa percepção transformou o músico, que encontrou coragem para enfrentar a doença. Bellotto destacou a importância da positividade nesse processo pessoal.

Ele também comentou a abordagem social em relação ao câncer. Bellotto evita a dramatização ou a visão "épica" da doença, como expressões do tipo "lutava contra o câncer".

"Eu, como pacifista, não estou lutando contra o câncer, estou tentando negociar uma convivência pacífica", declarou o músico.

Bellotto ainda refletiu sobre o estigma da enfermidade. Para ele, lidar com o câncer sem esse estigma desde o início tornou o processo mais fácil e positivo.

Qual o estado de saúde de Tony Bellotto?

Questionado sobre sua condição, Tony Bellotto afirmou estar "bem, se sentindo ótimo hoje". No entanto, ele ressalta a gravidade do câncer de pâncreas.

O músico explicou que não pode se considerar livre da doença. Ele mencionou a existência de consequências decorrentes dos tratamentos, que não são diretamente da enfermidade.