Conexão Amazonic Band faz sua estreia neste domingo, em Belém

Quiure Soares lança ‘Conexão Amazonic Band’, neste domingo, 15, no Porto Solamar, às 20h. A banda é formada por Quiure na guitarra, Ronni Kleber nos teclados, Osvaldo Rosa na bateria, Igor Araújo no Baixo e o argentino Santi Lópes no vocal.

Com mais de 30 anos de experiência, Quiure que reside no conjunto Satélite famoso por abrigar o coliseu do Reggae, o Parque dos Igarapés, palco de shows antológicos, onde criou raízes e afetos participando e abrindo shows de grandes astros da música nacional e internacional com sua antiga banda Holy Piby, a segunda banda do Reggae em Belém, envolvendo-se em muitos eventos beneficentes dentro do movimento Reggae na capital paraense.

O músico também assinou várias composições inclusive cantando na própria Holy Piby que na época tocaram muito nas rádios, a exemplo uma versão de “Uirapuru” do lendário Maestro Waldemar Henrique grande fonte de inspiração, que de alguma forma tem ligação com essa misteriosa e fantástica região que é a Amazônia.