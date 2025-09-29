Capa Jornal Amazônia
A atriz Adriana Birolli se casou com Ivan Zettel no Rio de Janeiro

O casal está junto desde 2020 e ficaram noivos em 2023

Estadão Conteúdo

A atriz Adriana Birolli e Ivan Zettel oficializaram a relação em uma cerimônia intimista no Rio de Janeiro, nesse domingo, 28.

Realizado na Casa do Alto, no Alto da Boa Vista, Rio, o casamento contou com uma decoração clássica e reuniu amigos e familiares do casal. As fotos foram realizadas pelo estúdio Venamori Fotografia.

A atriz postou detalhes do vestido e de outras partes do evento em suas redes sociais. A peça era feita em renda, com transparência e contava com uma fenda lateral em tecido fluido.

O vestido é do Artha Atelier, de Curitiba, cidade natal de Adriana. Foi feita sob medida para o casamento.

A mesa de comidas contou com antepastos, frutos do mar, massas e "finger foods" servidos aos convidados.

O bolo foi clássico, um Semi Naked branco com flores naturais e doces finos na mesa.

O casal está junto desde 2020 e ficaram noivos em 2023. Ivan é diretor de novelas, com sucessos no currículo, incluindo Vale Tudo (1988) e Roda de Fogo (1987), da TV Globo.

 

adriana birolli

ivan zettel

casamento

rio
Cultura
