A arte como instrumento do 'brincar' alimenta a alma de crianças e adultos

O brincar se trata da primeira forma de comunicação humana.A ação tem uma data oficial, 28 de maio, que serve para lembrar da importância de manter a criança viva em cada um. A arte é um dos mecanismos que promovem ações de diversão para crianças e adultos. A reportagem conversou com a atriz, professora de Teatro e contadora de histórias, Marluce Araújo, e a pesquisadora da Pedagogia Brincante, Alana Lima, sobre a importância do brincar às pessoas de todas as idades.

Alana Lima diz que é importante que todas as pessoas, independentemente de idade, mantenham a brincadeira viva em suas vidas, pois proporciona leveza e saúde. "Eu sou defensora da pedagogia brincante. O brincar é a primeira forma de comunicação humana. Antes de falar, os bebês brincam e se desenvolvem", destaca.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Sesc promove festival de contação de histórias]]

A pesquisadora destaca que as crianças que brincam se tornam adultos sensíveis, com senso de coletividade e entre outras características importantes para o desenvolvimento cognitivo e social. Mas outro ponto importante para a pesquisadora, é que os adultos mantenham o brincar vivo em suas vidas.

A atriz, professora de Teatro e contadora de histórias, Marluce Araújo, diz que o brincar é essencial para o desenvolvimento biopsicossocial da criança. "A primeira brincadeira da criança é o jogo de faz de conta, e nele ela elabora sua visão de mundo, portanto a arte em essência se constrói no campo do brincar, e a brincadeira é coisa séria para a criança, assim como a arte para o artista", destaca Marluce.

A contadora de histórias diz que utiliza de um exército da imaginação como fonte geradora de criatividade. E sempre pede ao público para imaginar certos momentos da história que acaba de narrar, e solicita que repitam juntos as frases chaves que dão norte à narrativa.

Sobre o processo de escolhas das histórias, Marluce diz que o processo é inverso, pois são as histórias que lhe escolhem. "Costumo dizer que são as histórias que me escolhem, elas chegam a mim pedindo-me, me conta, me conta. E eu sinto que ali tem primeiramente uma mensagem para a minha criança interior, e com isso, começo o processo de estudo da narrativa e processo criativo da Contação. Sinto que as histórias influenciam fortemente no hábito de leitura, e na construção de um repertório criativo e imaginário que assegure uma infância de livre brincar", reforça a contadora.

Programação

O Projeto “Brincar é Urgente!”, realizado pela artista e professora Alana Lima, tem sua primeira edição comemorando a Semana Mundial do Brincar com diversas ações, incluindo oficina e aula gratuita sobre Pedagogia Brincante.

Na manhã de domingo, dia 28, a programação é no Casarão do Boneco com uma Manhã Brincante e 4 oficinas para crianças a partir de 3 anos. As oficinas acontecem de 10h às 12h e tem opções para diversas faixas etárias.

Oficina de Brinquedos Cantados (com Lucas Serejo) - crianças de 3 a 5 anos

Oficina de brincadeiras de circo e teatro (com Palhaça Xulipa Margarida - Alana Lima)- crianças de 6 a 10 anos

Oficina de mágica brincante (com Grupo Folhas de Papel) - a partir de 10 anos

Oficina de Bolhas de Sabão Gigantes (com Faz Me Rir Arte) - a partir de 3 anos.

As inscrições para as oficinas estão abertas: 1 oficina R$ 30,00, 2 oficinas R$ 50,00.



Já à noite, para encerrar o dia mundial do brincar, a programação é gratuita e será realizada no bairro do Guamá. Um Cortejo Brincante será conduzido pela Trupe Teia e outros artistas pela Rua Barão de Igarapé-Miri, chegando na Praça Benedito Monteiro para uma noite de muita brincadeira.

O projeto é uma ação independente da Ubuntu Produções e pretende realizar outras edições ainda este ano, em outubro, pelo dia das crianças.

O “Brincar é Urgente!” nasce do desejo de promover a valorização do brincar e das infâncias a partir do acesso às artes e promete ser realizado todos os anos no mês de maio.