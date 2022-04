Carnaval 2022: Apuração do Rio de Janeiro é transmitida ao vivo; saiba onde assistir

Após um ano sem o tradicional desfile das escolas de samba, a volta à avenida era esperada pelos responsáveis que realizam anualmente o grande evento. Após o desfile no último final de semana, a apuração do grupo especial do Rio de Janeiro é realizada nesta terça-feira (26). Doze escolas competem entre si.

Imperatriz, Mangueira, Salgueiro, São Clemente, Viradouro, Beija-Flor, Paraíso do Tuiuti, Portela, Mocidade, Unidos da Tijuca, Grande Rio e Vila Isabel estão na disputa.

A apuração pode ser conferida, em tempo real, pelo site do O Globo e pela TV Globo.

(Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)