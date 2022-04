A$AP Rocky é preso no Aeroporto Internacional de Los Angeles, nesta quarta (20)

Segundo o site de celebridades TMZ, o rapper A$AP Rocky foi preso em Los Angeles (EUA) nesta quarta-feira (20), no Aeroporto Internacional de Los Angeles. Testemunhas no aeroporto disseram ao portal que o rapper voou de Barbados para Los Angeles em um jato particular, quando foi recebido por policiais no terminal e levado algemado.

A polícia de Los Angeles confirmou a prisão e informou em nota que a ação está relacionada a um tiroteio em novembro de 2021. Segundo o comunicado, o rapper teria atirado e ferido uma pessoa durante uma discussão e fugido em seguida.

De acordo com a emissora de TV americana NBC, a pessoa alegou que A$AP atirou duas ou três vezes na direção dela, causando um ferimento na mão esquerda.