Animação South Park estreia temporada inédita hoje, terça-feira (8), no Comedy Central

Sucesso mundial, a animação South Park estreia a 25ª temporada no canal Comedy Central hoje, terça-feira (08), às 23h30.

A animação apresenta a nova temporada após os especiais que bateram altos índices de sucesso: South Park - Pandemic Special e South ParQ - Vaccination Special Episode. Além dos especiais exclusivos para o Paramount+: South Park: Post-COVID e South Park: Post COVID: The Return Of COVID -- os dois estão disponíveis na plataforma premium de streaming da ViacomCBS.

“Estar na metade do caminho de South Park é uma grande conquista, não podemos mentir”, disseram, os bem-humorados, co-criadores Matt Stone e Trey Parker.

“Nos últimos 25 anos, gerações de fãs ficaram encantadas com o mundo estranhamente divertido e subversivo que Matt e Trey criaram com South Park”, disse Chris McCarthy, presidente e CEO da ViacomCBS Media Networks e MTV Entertainment Studios. “Como parte de nosso novo acordo expansivo, estamos entusiasmados em continuar nossa parceria com eles por muitas outras temporadas de South Park no Comedy Central e muitos outros especiais exclusivos de South Park feitos para streaming no Paramount+”.

A nova temporada estreia com o episódio em que Stan, Kyle, Cartman e Kenny não podem usar pijama na escola no "Dia do Pijama", o maior dia do ano. Depois de desrespeitar um professor, o diretor revoga os privilégios do Dia do Pijama para toda a turma da quarta série e Cartman fica perturbado com isso. As crianças não vão tolerar, mas o diretor se recusa a mudar de ideia.

A série animada do Comedy Central, South Park foi lançada em 13 de agosto de 1997 e é baseada no curta de animação em VHS intitulado "The Spirit of Christmas". Os co-criadores Trey Parker e Matt Stone são os produtores executivos, juntamente com Anne Garefino e Frank C. Agnone II. Eric Stough, Adrien Beard, Bruce Howell e Vernon Chatman são produtores. Christopher Brion é o diretor criativo do South Park Digital Studios.

Agende-se: A 25ª temporada de South Park estreia na terça-feira, 08 de fevereiro, às 23h30, no Comedy Central; com exibição toda terça-feira no memso horário. O Comedy Central faz parte da ViacomCBS Networks International, uma divisão da ViacomCBS Inc. (Nasdaq: VIACA, VIAC) e é uma marca vista em mais de 150 países e territórios por meio de mais de 30 canais de televisão programados e operados localmente, atingindo mais de 227 milhões de lares fora dos Estados Unidos.