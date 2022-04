8ª Feira de Empreendedores LGBTQIA+ acontece nestes sábado e domingo, 23 e 24

Neste final de semana acontece a 8ª Feira de Empreendedores LGBTQIA+, organizada pela ong Arte pela Vida, na Praça do Povo da Fundação Cultural do Pará (Centur). Ao todo, 200 empreendedores estarão comercializando produtos e serviços diversos, das 9h às 21h. Também haverá desfile de moda, dança, shows de drag queens, performances, atividades infantis, lançamento do Cine Arte pela Vida com a exibição e debate sobre o filme “Buddies” e apresentações musicais, como de Eloi Iglesias, neste sábado, 23, às 20h.

“É uma feira voltada a todos os públicos, onde se encontrará muita variedade, como artesanato, moda, adereços, bijuterias, tatuagem, massagem terapêutica, tranças afros, objetos de decoração, plantas, culinária e outros” detalha o coordenador do Arte pela Vida, Francisco Vasconselos. Esta edição está trazendo várias opções de presentes para o Dia das Mães.

Nos dois dias, das 10 às 12h, haverá oficina de pintura e desenho para crianças e adolescentes promovidas pelo Ateliê 25. No sábado, a programação cultural continua às 13h com uma sequência de shows musicais de vários gêneros, incluindo a homenagem a São Jorge, no dia desse santo protetor, realizado pelo sambista João da Hora. Às 16h, o Cine Líbero Luxardo, do Centur, vai exibir o drama “Buddies”, produção norte-americana de 1985 que foi a primeira a abordar o tema da Aids. Às 18h, haverá um desfile de moda do estilista Fábio Purificação, da loja sustentável do Arte pela Vida. E às 21h, inicia o show de drags com Afrodite, Safira Glausberg e Gigi Híbrida Bolero.

Já no domingo, 23, às 11h haverá dança flamenca e, às 12h, dança de rua. Às 13h, reiniciam os shows musicais com diferentes artistas. Novo shows de drags acontecerão ás 16h50, com Celeste Volupia, e a partir das 18h30, com Muriel, Monique Lafon, Condessa Devoriver e D’Angela do Curió. Antes, às 18h, acontece o desfile de moda Celebration, com produtos de vários empreendedores da feira. A programação será encerrada pela Banda NoGroove Axé, a partir das 20h.