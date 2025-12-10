Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Dia dos Direitos Humanos: confira 6 livros para refletir sobre dignidade, justiça e liberdade

Data histórica, celebrada mundialmente em 10 de dezembro, marca a adoção da Declaração Universal em 1948 e inspira leituras

Estadão Conteúdo

O Dia dos Direitos Humanos, celebrado mundialmente em 10 de dezembro, marca a adoção da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Aprovada em 1948 pela Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU), a data simboliza o consenso de diversos países para reconhecer direitos inalienáveis a todos os seres humanos, independentemente de origem, raça, crença, gênero ou condição social.

A Organização das Nações Unidas (ONU) convidou, desde 1950, as nações a comemorarem oficialmente a data, reforçando o compromisso global com a proteção da dignidade humana. O Dia dos Direitos Humanos serve, assim, como um lembrete anual da necessidade contínua de proteger a dignidade humana, vista não como uma conquista definitiva, mas como um compromisso a ser renovado.

A data de 10 de dezembro convida à reflexão sobre as décadas de lutas sociais que antecederam a Declaração, abrangendo desde a abolição da escravidão até os movimentos trabalhistas e a defesa da liberdade de expressão. Para aprofundar essa reflexão, o jornal Estadão publicou uma seleção de livros que abordam o tema dos Direitos Humanos, explorando as liberdades fundamentais sob diferentes perspectivas.

Livros para compreender os Direitos Humanos

'Eu Sei Por Que o Pássaro Canta na Gaiola', de Maya Angelou

Esta autobiografia narra experiências de racismo, violência, identidade e resiliência. Angelou transforma sua vivência pessoal em um manifesto pela dignidade humana. Marguerite Ann Johnson, garota negra criada no sul por sua avó paterna, encontrou na literatura um alívio para o enorme fardo que carregava, libertando sua voz das "grades" impostas. Suas lembranças dolorosas e descobertas estão eternizadas nesta obra densa, dando voz a jovens que, como ela, foram fadados a uma vida de preconceitos.

Editora Astral Cultural (336 págs.; R$ 79,90)

'Torto Arado', de Itamar Vieira Junior

O romance aborda a desigualdade estrutural, o trabalho análogo à escravidão e a luta de comunidades rurais brasileiras. Nas profundezas do sertão baiano, as irmãs Bibiana e Belonísia encontram uma faca misteriosa que as conecta para sempre, a ponto de uma precisar ser a voz da outra. Com prosa melodiosa, a obra de vida e morte explora combate e redenção.

Editora Todavia (246 págs.; R$ 84,90, R$ 51,90 o e-book e R$ 19,90 o audiolivro)

'Os Miseráveis', de Victor Hugo

Clássico absoluto que discute justiça, pobreza, punição, misericórdia e transformação social. A obra-prima de Victor Hugo tece uma trama complexa centrada em Jean Valjean, cuja jornada de redenção após 19 anos de prisão por roubar um pão se entrelaça com vidas marcantes e poderosas. Personagens ricos e intensos retratam a realidade implacável da época e refletem desafios atuais, justificando suas inúmeras adaptações para o cinema e televisão.

Editora Nova Fronteira (1560 págs.; R$ 189,90)

'Quarto de Despejo', de Carolina Maria de Jesus

Este diário urgente de uma mulher negra na favela do Canindé, nos anos 1950, é um documento fundamental sobre sobrevivência, pobreza e exclusão. Ele serve como um poderoso lembrete de que os Direitos Humanos precisam ser vivenciados, não apenas proclamados. Em meio a um ambiente de extrema pobreza e desigualdade, o leitor confronta o duro dia a dia de quem não tem futuro, mas resiste à miséria, à violência e à fome, percebendo com tristeza que, mesmo escrito na década de 1950, o livro mantém sua atualidade.

Editora Ática (264 págs.; R$ 101)

'O Sol É Para Todos', de Harper Lee

Livro emblemático sobre racismo, ética, infância e justiça. A narrativa da pequena Scout expõe o absurdo da discriminação com clareza brutal e ternura. Ambientada no Sul dos Estados Unidos da década de 1930, região envenenada pelo preconceito racial, a história revela um mundo de grande beleza e ferozes desigualdades através dos olhos de uma menina de inteligência viva e questionadora. Seu pai, um advogado local, arrisca tudo para defender um homem negro injustamente acusado. É uma história sobre raça, classe, inocência, justiça, hipocrisia e heroísmo, mantendo-se tão importante hoje quanto em sua primeira edição, em 1960, durante a luta pelos direitos civis dos negros nos EUA.

Editora José Olympio (349 págs.; R$ 69,90, R$ 30,03 o e-book)

'Viver Nas Ruas', de Rebeca Kritsch

Nesta obra, a jornalista Rebeca Kritsch revisita a série de reportagens que realizou há 30 anos, a partir de sua experiência como moradora de rua na cidade de São Paulo, vivência que lhe rendeu o Prêmio Esso de Jornalismo. Dormindo ao relento e enfrentando frio, medo e invisibilidade, ela transforma essa vivência em um relato direto e profundamente humano sobre desafios, solidariedade e resistência. A edição em livro reúne a série completa e apresenta uma apuração inédita sobre o que mudou em três décadas, resgatando personagens, entidades, dados e histórias que marcaram a reportagem original.

Editora e-galáxia (150 págs.; R$ 56,90, R$ 39,90 o e-book)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

LITERATURA/TEMÁTICA/DIREITOS HUMANOS
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

VIRAL

VÍDEO: Gaby Amarantos dança funk e brega com coreógrafa queridinha das redes no Vidigal

Aline Maia convidou a cantora para vídeo com passos de funk e brega ao som de canções do álbum 'Rock Doido'

13.12.25 17h33

'NÃO É RUIM'

VÍDEO: Influenciador com seletividade alimentar prova açaí com peixe frito e se surpreende

Bomtalvão está passeando pela capital paraense, antes de participar do PSICA, e compartilhou nos Stories como tem sido a experiência

13.12.25 15h41

ENTREVISTA EXCLUSIVA

De volta ao estado, Joelma lança festival que mistura calypso, pop e swing paraense

Estreia ocorre após ano de visibilidade com ‘Amazônia Live’, ‘The Town’ e ‘Festival LED’

13.12.25 8h00

TURNÊ

Iron Maiden vem para Belém? Banda anuncia data de show no Brasil

As vendas dos ingressos gerais começam na próxima quinta-feira (18)

12.12.25 13h57

MAIS LIDAS EM CULTURA

Morre Haroldo Costa, ator e escritor, aos 95 anos

13.12.25 21h57

VIRALIZOU!

Grupo de K-pop Kiiras viraliza ao dançar coreografia de 'Só pra Tu', de Viviane Batidão

O grupo musical coreano se destacou na internet pela mistura de estilos musicais

12.12.25 18h53

Intrigas e Romance

Novela turca 'A Escolhida' (Yalı Çapkını): saiba qual é a história e onde assistir

Traduzida também como 'O Canto do Pássaro', a novela é considerada um fenômeno na Turquia

23.01.25 16h00

DORAMA

Dorama 'Hello Monster': saiba qual a história e onde assistir ao K-drama

O drama sul-coreano também é conhecido como "Eu Lembro de Você"

20.09.24 23h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda