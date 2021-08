5ª temporada de 'The Crown' trará relação próxima de Príncipe Philip e suposta amante

Com a nova temporada já confirmada de 'The Crown', as suposições sobre o que será retratado na série provocam curiosidade nos fãs que acompanham.

A polêmica desta vez é o suposto caso que o Príncipe Phillip teve com uma mulher 30 anos mais jovem que ele. A condessa Penelope Knatchbull é casada com Norton Knatchbull, 3º Conde Mountbatten de Burma, afilhado de Philip e neto do Lord Mountabtten, parente querido e extremamente próximo do marido da Rainha da Inglaterra.

Segundo informações de uma fonte ligada à produção da série, para o jornal The Sun, mesmo que os rumores do românce fossem frequentes, os dois envolvidos sempre afirmaram que possuíam uma relação de amizade.

Para a fonte, a apresentação dessa relação não será bem recebida pela família real. "É improvável que a apresentação dessa relação seja bem-recebida pela rainha e pelos demais membros da Família Real”, afirmou a fonte ao jornal.