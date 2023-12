4ª edição do TapaJazz traz músicos renomados do jazz para Belém

Grandes músicos e instrumentistas estarão em Belém para apresentações gratuitas para a 4ª edição do TapaJazz, que começa nesta terça-feira (19) e segue até quinta-feira, dia 21 de dezembro, no Teatro Margarida Schivasappa (Centur). O evento é considerado o maior festival instrumental de jazz do norte do país. O evento terá no total seis shows gratuitos sempre às 20h. O público terá a oportunidade de presenciar alguns artistas consagrados do Pará, do Brasil e do mundo.

Nesta nova edição, sobem ao palco grandes atrações: o dueto Vanessa Moreno e Salomão Soares e a orquestra Zarabatana Jazz Band no primeiro dia; o instrumentista e maior bandolinista do mundo, Hamilton de Holanda, bem como o grupo Veropa Sessions no segundo dia; e no terceiro e último dia a banda vocal Boca Livre e a cantora Andréa Pinheiro.

“Uma das coisas que não abro mão, e que tenho um zelo muito grande, é com a curadoria do festival. A curadoria de um festival deve ser muito bem pensada, muito selecionada. Depois de estar selecionada tem que ser quem você vai colocar para bater bola com quem no palco. Você vai assistir um espetáculo com duas bandas, e para que não se torne cansativo, ela tem que estar proporcionando coisas diferentes ao público, a cada um no seu gosto musical para que você possa deleitar, para que assim não seja cansativo”, explica o idealizador e organizador do TapaJazz, Guilherme Taré.

O festival começou em Santarém, onde já chegou à 10ª edição. A edição de Belém foi uma expansão do festival nos últimos anos. “Belém é uma cidade que tem uma efervescência cultural, excelentes músicos, tem uma fluência musical enorme para vários gêneros e a nossa região já propicia isso. Somos próximos da influência vindo das Guianas, com merengue, essa influência caribenha, essa fusão com o carimbó, que cria um mix de ritmos que proporciona ao músico paraense essa excelência, essa miscigenação rítmica. É uma cidade que a gente já encontrou uma plateia fácil de formar, com muita educação musical. Santarém é uma referência musical também, são dois lugares onde o TapaJazz que te proporciona isso”, enfatiza Taré.

A arte e a solidariedade são parceiras no TapaJazz. Os organizadores do festival iniciaram uma mobilização para arrecadar alimentos não perecíveis para as famílias ribeirinhas vítimas da estiagem no oeste paraense, que ainda encontram dificuldades em manter o próprio sustento.

Para conseguir um ingresso, os interessados devem doar 1 kg de alimento não perecível para ajudar as comunidades ribeirinhas que foram atingidas pela estiagem. “Só a gente, que vive naquela região, sabe o que elas passam por conta da seca. Então, eu agradeço a Belém por, mais uma vez, nos receber com tanto carinho e promover essa solidariedade ao povo do oeste do Pará”, agradece Taré.

O festival TapaJazz Mostra Belém é uma realização da Fábrica de Produções com o apoio cultural da Secretaria de Estado de Turismo (Setur), da Secretaria de Cultura do Estado (Secult), da Fundação Cultural do Pará (FCP) e Casa do Saulo.

SERVIÇO — 4ª EDIÇÃO DO TAPAJAZZ MOSTRA BELÉM

Venda de ingressos virtual e presencial

1) Site do Sympla: Clique aqui

2) Bilheteria do teatro:

Data de venda: 14 a 21 de dezembro

Horário de funcionamento: 14h às 19h