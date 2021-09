4ª Edição do Mostra Pará ocorre neste final de semana em Belém

A 4ª edição do Mostra Pará ocorrerá neste final de semana, na praça 1 do Parque Shopping Belém. O projeto vai reunir 11 grupos parafólcloricos que se apresentarão na sexta-feira, 17, às 19h, e no sábado, 18, e domingo, 19, às 17h. Toda a programação será gratuita.

De acordo com Bruno Correia, produtor do Mostra Pará, os grupos escolhidos participaram de uma seletiva e todos são formados por pessoas que trabalham, interpretam e apresentam as vivências locais em forma de espetáculo.

“Durante três dias de programação, vamos reunir cerca de 100 dançarinos. É muito importante dar esse espaço para as nossas danças tradicionais porque, em comparação com períodos passados, poucos grupos continuam com este trabalho artístico. É necessário valorizar o que temos de melhor”, comenta o produtor.

Para Linneck Ayres, coordenador do grupo Trilhas da Amazônia, fundado há 22 anos, em Icoaraci, é fundamental mostrar ao grande público não apenas o trabalho cultural, mas também o social que é desenvolvido pelos coletivos de dança, principalmente, com as pessoas dos bairros periféricos.

“Ao participar de eventos como esse, oportunizamos a inclusão e levamos as comunidades para os grandes centros. Na questão cultural, o nosso trabalho é um resgate do folclore popular, da dança afro, indígena, do carimbó, marujada e outros ritmos”, pontua Linneck.

A gerente de marketing do Parque Shopping, Thays Leitão, destaca que a programação do evento é uma oportunidade de cultura e lazer para aqueles que buscam uma atividade no final de semana em Belém.

“Mais uma vez, o Parque Shopping será palco de cultura na cidade. É muito importante para o empreendimento oferecer ao público um evento diferenciado como, também, ser um espaço de troca de experiências para o meio artístico da capital paraense. Temos certeza que os clientes vão se encantar com as apresentações”, finaliza Thays Leitão.

Serviço:

4ª edição Mostra Pará

Onde: Parque Shopping Belém - Av. Augusto Montenegro, 4300 - Parque Verde

Quando: de 17 a 19 de setembro

Hora: sexta-feira, 19h, e sábado e domingo, 17h

Entrada gratuita