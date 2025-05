4 anos sem Paulo Gustavo: artistas homenageiam humorista nas redes sociais

A morte do humorista e ator Paulo Gustavo completa quatro anos neste domingo (4), data marcada por sua partida em decorrência de complicações da covid-19. Nas redes sociais, artistas e amigas do humorista prestaram homenagens ao filho de Déa Lúcia, mãe e inspiração do ator para a trilogia "Minha Mãe É uma Peça".

A atriz Mônica Martelli, que atuou junto de Paulo no filme "Minha Vida em Marte", homenageou o grande amigo compartilhando no Instagram uma sequência de fotos ao lado dele.

"4 anos Um dia de saudade e também de gratidão por tudo que vivemos juntos. Sinto a falta e celebro você ter cruzado a minha vida. Todos os momentos alegres, divertidos e prazeirosos da minha vida sempre penso em como você estaria gostando de estar junto. De uma certa forma você está sempre presente!! Sua gargalhada nos acompanha!! A todos que tiveram o privilégio de gargalhar com você!!!!", escreveu Martelli na legenda.

Em seu perfil do Instagram, a atriz e humorista Heloisa Périssé publicou um vídeo compilando vários momentos ao lado do artista. "Saudade eterna, assim como meu amor por você, meu Gusti! Te amo pra sempre ", escreveu na legenda. Nos comentários, Ingrid Guimarães declarou: "Ai que saudade".

A humorista Tatá Werneck também usou as redes sociais para homenagear Paulo Gustavo: "Me lembro como se fosse ontem. Sinto saudade como se fossem anos. Vou à missa e ponho seu nome. Rezo a Deus que esteja bem. Ainda sonho com você . Você continua presente. Aos poucos novas gerações vão descobrindo seus vídeos. E pra sempre será lembrado por todo mundo", escreveu.

Viúvo e filhos de Paulo Gustavo

O viúvo de Paulo Gustavo, o médico Thales Bretas, compartilhou uma foto ao lado dos dois filhos que teve com o humorista durante uma visita a uma exposição com itens pessoais do artista. "Nosso legado, tudo o que conquistamos, o apoio que conseguimos, o que representamos pra nossa comunidade e o amor que nossa família recebe, coloquei num museu pra apreciação de todos que amam essa estrela tão brilhante e especial que abrilhantou nossos dias