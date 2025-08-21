Capa Jornal Amazônia
3º Festival da OCP: hora de sentir o som do carimbó da Amazônia

Evento ocorrerá neste domingo (24), no anfiteatro do Memorial dos Povos, e vai reunir shows, debates e, em especial, oficina para crianças

Eduardo Rocha
fonte

Orquestra de Carimbó do Pará: compromisso com a cultura amazônica (Foto: Osvaldo Cavalcante)

A cultura, como identidade de um povo, precisa ser acessada e vivenciada pela maior quantidade possível de pessoas desse núcleo social, para ser valorizada e perpetuada entre gerações. Na Amazônia, isso não é diferente, e é aí que entra o trabalho da Orquestra de Carimbó do Pará (OCP). Fundada e dirigida pelo músico Jonny Lobato, a OCP desenvolve um trabalho focado na propagação de elementos da cultura amazônica, no caso, a música, entre o próprio carimbó e outros gêneros musicais da região. Então, para celebrar quatro anos dessas atividades a serem completados na próxima terça-feira (26), Dia Municipal do Carimbó, em homenagem a Augusto Gomes Rodrigues, o Mestre Verequete (1916-2009), será realizado neste domingo (24) o 3º Festival da OCP. O evento, com entrada franca, ocorrerá no Memorial dos Povos, no centro de Belém, e terá uma programação com atrações para adultos e crianças. Afinal, todos precisam vivenciar sua cultura.

O público vai poder, então, conferir oficinas, workshops, roda de conversa e apresentações de vários grupos de carimbó tradicionais, com destaque para “Os Quentes da Madrugada”, grupo da Irmandade de Carimbó de São Benedito, associação bicentenária de Santarém Novo (Pará).

A OCP foi criada em 2021 como um espaço de pesquisa, ensino e educação, com a missão de democratizar o acesso aos gêneros musicais e tradições culturais do Pará, preservar esse conjunto de práticas e incentivar a formação de novos músicos por meio de partituras e estudos de solos de mestres de saberes. O projeto engloba músicos populares e instrumentistas de bandas sinfônicas, orquestras e o público em geral. Dessa forma, é construído um intercâmbio técnico e cultural que fortalece e expande esse patrimônio cultural imaterial do Brasil (desde 2004). A Orquestra abrange um naipe de cordas, um naipe de sopro e uma naipe de percussão.

A fundação da OCP ocorreu a partir do fato de que Jonny Lobato, filho do Mestre Paiva e que sempre conviveu com a cultura popular dentro de casa, em seu recital de formatura em Música pelo Instuto Estadual Carlos Gomes compôs e apresentou a peça "Fantasia Paraense". Trata-se de uma obra escrita para quinteto de cordas, grupo de carimbó e clarineta solo. Nessa apresentação, Jonny mostrou temas como: carimbó de várias regiões do Pará, a Ladainha e o Samba de Cacete em formato orquestrado. 

O trabalho indicou ser tocar músicas do repertório paraense em instrumentos incomuns do gênero, desde que houvesse um acompanhamento para ensinamento da linguagem musical. A partir de então, obras de mestres da cultura popular que possivelmente não teriam suas melodias registradas em partituras passaram a ser prioridade da missão da OCP na salvaguarda do patrimônio cultural amazônico.

Como explica Jonny, diretor geral da Orquestra: "Atualmente, a OCP tem registros de gêneros musicais como:  samba e Boi de Máscaras (São Caetano de Odivelas); ladainha, samba de cacete, banguê e mambo (Cametá); guitarrada (Barcarena); lambada (Belém); carimbó (Marapanim, Cametá, Santarém Novo e Belém) e xote (Belém). Nosso objetivo é levar essa riqueza musical por meio da educação e espetáculos a diferentes públicos por meio de encontros, ensaios, concertos didáticos e apresentações gratuitas em espaços abertos e teatros, valorizando os mestres da cultura local e garantindo a continuidade dessas tradições".

A OCP estuda a música paraense em geral, como a guitarrada, temas do boi de máscaras de São Caetano de Odivelas, o carimbó dos mestres Cupijó, Lucindo, Verequete e Pelé. Jonny salienta que a OCP preza pelo registro das composições dos mestres em partituras, a fim de que possam ser acessadas por grupos musicais e também serem executadas em salas e espaços variados. "O trabalho da Orquestra vem para tentar incluir essas músicas nesses conjuntos daqui do Estado, de fora e de outro país", ressalta Jonny.

Como exemplo disso, uma pessoa pode ouvir a guitarrada do Mestre Vieira sendo tocada na guitarra, na Orquestra podem ser ouvidos os solos desse compositor tocados en violino, clarinete, flauta. Tudo isso por conta da transcrição dessas músicas que a Orquestra faz a partir das gravações originais. 

Nesse trabalho da OCP, um músico de repertório erudito tem acesso ao conhecimento musical e até de confecção de instrumentos por parte de um músico popular. Este, por sua vez, tem acesso ao processo do erudito, inclusive, podendo ler partituras, numa troca artística salutar. O resultado é música popular regional com arranjos sinfônicos no palco. É nesse intercâmbio entre as partes que atua Jonny Lobato. Ele teve como ponto de partida de sua pesquisa o trabalho de Manezinho do Sax e Mestre Pantoja. No festival deste domingo, o mestre e o neto de Manezinho se apresentarão ao público. 

No meio do carimbó

Uma das atrações do 3º Festival da OCP será a oficina "Vivências de Carimbó para crianças", com Carlos Moraes e Thais Cybelle, musicista da OCP. "A gente vai apresentar os principais elementos de uma roda de carimbó. Os instrumentos musicais, a estrutura rítmica, para as crianças experimentarem tocar os instrumentos, entenderem como é que se toca cada instrumento, como ele é feito", pontua Thais.

"Vamos falar sobre o canto, das realidades que são expostas nas músicas. Vale a pena esse contato da criança com o carimbó, para que ela possa saber que o carimbó faz parte da realidade em que elas estão inseridas e  nos remete à nossa ancestralidade, conhecimento passado de geração em geração", acrescenta Thais. Crianças de 6 a 11 anos podem se inscrever por meio do instagram da OCP (https://www.instagram.com/ocpoficial/). São ofertadas 25 vagas. 

O 3º Festival de Carimbó da OCP foi aprovado pelo edital de Fomento à Circulação de Projetos Culturais da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - PNAB (Secult/Governo Federal) e contará com apoio da Prefeitura de Belém, através da Secretaria de Cultura e Turismo - Semcult.


Serviço:

Evento: 3º Festival de Carimbó da OCP

Data: 24 de agosto (domingo - 10h até 23h)

Local: Anfiteatro do Memorial dos Povos

Endereço: Av. Gov. José Malcher, 257 (próximo à Praça da República)


Programação:

Formação

10h às 12h - Vivências de Carimbó para crianças (Carlos Moraes e Thais Cybelle)

10h às 12h - Oficina: A flauta Artesanal no carimbó de Marapanim (Mestre Marinho)

14h às 16h - Workshop: Improvisação do carimbó (Diretor Geral da OCP - Jonny Lobato)

14h às 16h - Oficina: Arte em Flores (Oneno Morais)

16h às 17h - Palestra: "O Caminho do Sucesso: Registro de Obras, Fonogramas e Direitos Conexos" Rodrigo Ramos (Mestre em ensino, compositor e produtor)

Apresentações Musicais

17h30 às 18h - Grupo Flor da Cidade (Marapanim)

18h15 às 18h45 - Os Quentes da Madrugada (Santarém Novo)

Cultura:

19h às 19h30 - Os manos (Vigia)

19h45 às 21h30 - Orquestra de Carimbó do Pará (Belém)

21h45 às 22h15 - Som de Pau Oco (Belém)

22h30 às 23h - Muleques do Carimbó (Belém)

 

