23ª Parada do Orgulho LGBTI+ do Pará divulga cartaz oficial; veja imagem

Em setembro, Belém se prepara para celebrar a 23ª edição da Parada do Orgulho LGBTI+ do Pará, que ocorrerá no dia 28, com concentração marcada para às 12h na Avenida Doca de Souza Franco. A cidade será tomada mais uma vez por cores vibrantes, alegria e o orgulho da população LGBTI+, que, além de comemorar, também reforça a luta contra a violência e o preconceito que ainda afetam muitos em razão de orientação sexual e identidade de gênero.

O tema deste ano, "Patrimônio histórico e imaterial da população LGBTI+ na Amazônia", destaca a relevância do evento, que há mais de duas décadas promove e protege a cultura LGBTI+ na região. O foco está na preservação das manifestações culturais dessa comunidade, como a arte, a música, as bandeiras e as cores, que transmitem à sociedade a importância de respeitar as diferenças e garantem um legado cultural para as próximas gerações.

Cartaz oficial da 23ª edição da Parada do Orgulho LGBTI+ do Pará. (Foto: Divulgação)

O cartaz oficial, criado pelo designer João Paulo Barros, foi inspirado nas diversas manifestações culturais que compõem a identidade LGBTI+ do Pará e do Brasil.

"As cores e as formas ressaltam a diversidade, a alegria e o amor presentes em cada um de nós. Através das imagens e das cores, busquei representar a história, a cultura e a luta que fazem parte do patrimônio histórico LGBTI+", explica Barros.

Na véspera da Parada, ocorrerá a entrega do Prêmio Cidadania LGBTI+, que homenageia ativistas que, ao longo dos anos, contribuíram para a construção da cidadania da população LGBTI+ no Pará.

Além disso, será realizada a primeira edição da Feira da Diversidade, na Praça Waldemar Henrique, com participação de empreendedores LGBTI+, emissão de documentos, serviços jurídicos e ações de saúde, como testes rápidos de AIDS, sífilis e hepatites virais, vacinação e distribuição de materiais de prevenção.

A realização do evento é do Grupo Homossexual do Pará, organização que há 23 anos atua em defesa da cidadania e dos direitos da população LGBTI+ no estado.