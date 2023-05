22º Festival de Ópera do Theatro da Paz abre temporada 2023 com novo formato e montagens

O 22º Festival de Ópera do Theatro da Paz lança a temporada 2023 com novo formato em um concerto realizado hoje, 9, às 20h com concerto a apresentação da Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz (OSTP) e o coro infantil da Fundação Amazônica de Música (FAM). A programação abre as apresentações dos dias 22 e 23 de Maio da ópera "O Auto da Compadecida", de Tim Rescala, bufa inspirada na peça homônima de Ariano Suassuna.

O novo formato do Festival divide o calendário de apresentações por temporada. A abertura da temporada começa neste mês de maio, com a apresentação do "O Auto da Compadecida". Em agosto ocorrerá a segunda apresentação da temporada com a ópera "O Menino Maluquinho", grupo de Manaus. Já em setembro terá a "Gran Ópera", de Belém, e em dezembro mais uma Ópera - que ainda não foi divulgada - encerrando a temporada 2023. O diferencial também deste ano é o foco em óperas contemporâneas, à exemplo destas inspiradas em trabalhos de Ariano Suassuna e Ziraldo.

O Festival também está se alinhando aos discursos globais e se engajando para se tornar um Ecofestival. De acordo com informações da comunicação do Theatro da Paz, “em 2023, com o tema ‘Vozes ecoando Amazônia’, avançou ainda mais nessa ideia com a preparação de toda a cadeia produtiva da ópera para receber o maior evento climático do mundo - a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30) - que acontecerá em 2025, e tem Belém como cidade candidata a sede”, destaca o texto informativo.

Por dentro do Festival de Ópera

O orçamento investido no 22º Festival de Ópera do Theatro da Paz é de aproximadamente R$ 1,7 milhão e o evento gera cerca de mil postos de trabalho a cada ano. Entre as linhas de atuação estão três frentes e são elas: a frente "artística", com as óperas, recitais e concertos. A "pedagógica" com o projeto “Academia de Ópera” com formação para cantores líricos paraenses e a "social", que corresponde ao projeto “Sons de Liberdade” que capacita as pessoas custodiadas do sistema prisional com oficinas de cenotécnica, figurino e visagismo , por profissionais que trabalham na cadeia produtiva da ópera.

A titular da Secretaria de Cultura do Estado do Pará (Secult), Ursula Vidal, ressaltou a importância do Festival de Ópera nos último anos e destacou a função da formação e inclusão social. "Esse perfil é um dos mais importantes diferenciais desta política pública de acesso à cidadania cultural. As récitas, galas líricas e concertos são sempre lotados e, da plateia aos bastidores, nos deparamos com histórias de vida que se transformam por meio do contato com a arte e com os fazeres artísticos", arguiu.

"A cultura sempre será uma importante ferramenta de transformação social. E a ópera, pela dimensão de sua estrutura produtiva, alcança impactos de grande escala. Sabemos que este é um caminho seguro, estratégico e inovador para a geração de emprego e renda, para a valorização de nossos talentos e para a formação de cidadãos conscientes de sua história e de seu papel na construção de uma sociedade mais justa e feliz”, completou.

Após a abertura de hoje, o público assistirá a partir do dia 22 ao clássico de Ariano Suassuna, "O Auto da Compadecida". Narrativa eternizada nos livros, peças, filmes e óperas contando a história de João Grilo e Chicó. A montagem é mineira, o texto foi adaptado por Tim Rescala com o maestro Rodrigo Toffollo, diretor artístico e regente titular da Orquestra Ouro Preto.

Daniel Araújo, diretor do Theatro da Paz, celebra as parcerias do festival deste ano e a escolha das óperas contemporâneas. “Uma direção é confirmar nossas relações com teatros já parceiros, como o Teatro Amazonas, por meio do Corredor Lírico do Norte, e com Minas Gerais, por meio do Palácio das Artes e da Orquestra de Ouro Preto. A outra direção é a inclusão de óperas contemporâneas: ‘O Menino Maluquinho’, do Amazonas e ‘O Auto da Compadecida’, produzida por Minas Gerais”, finalizou.

Serviço

Abertura do XXII Festival de Ópera do Theatro da Paz

09/05, às 20h

Entrada gratuita

Ingressos: somente no dia do concerto, pelo ticketfacil.com.br, às 9h, ou na bilheteria do Theatro, a partir das 18h. Apenas duas unidades por CPF.