O Liberal chevron right Cultura chevron right

10 audiolivros mais ouvidos do Spotify: Rebecca Yarros e Sarah J. Mass dominam a lista

No Brasil, o Spotify ainda não incluiu os audiolivros no seu catálogo

Estadão Conteúdo
fonte

O valor da assinatura premium individual aumentará de R$ 21,90 para R$ 23,90. (Foto: Freepik)

O Spotify liberou na última quarta-feira, 3, sua retrospectiva anual, o Spotify Wrapped, e além das músicas e podcasts mais ouvidos, pela primeira vez os audiolivros foram incluídos nas estatísticas.

O "Audiobooks Wrapped" permite que os usuários "acessem e compartilhem instantaneamente suas estatísticas de audição personalizadas", de acordo com um comunicado à imprensa e divulgado pela People.

No Brasil, o Spotify ainda não incluiu os audiolivros no seu catálogo, mas muitos autores conhecidos e populares por aqui aparecem na retrospectiva anual, como Rebecca Yarros, Sarah J. Maas e Emily Henry.

Segundo o streaming digital, o audiolivro mais ouvido em plataformas premium em 2025 foi Quarta Asa, o primeiro volume da aclamada série de Yarros, Empyrean, que também figurou na lista com a sequência - Chama de Ferro, igualmente popular.

Sarah J. Maas - que foi nomeada a primeira Autora Global Top do Spotify no ano passado - ocupou três posições na lista com sua série best-seller Corte de Espinhos e Rosas (ACOTAR).

Confira:

Os melhores audiolivros do Spotify no Premium em 2025 Quarta Asa (Minotauro), de Rebecca Yarros Na escuridão (Alta Novel), de Navessa Allen Chama de Ferro (Minotauro), de Rebecca Yarros Corte de Espinhos e Rosas (Galera), de Sarah J. Maas Corte de Nevoa e Fúria (Galera), de Sarah J. Maas A Casa da Minha Mãe (Planeta), de Shari Franke Como Arruinar um Casamento (Harlequin), de Alison Espach Corte de Asas e Ruínas (Galera), de Sarah J. Maas Quicksilver (Rocco), de Callie Hart Uma Vida e Tanto (Verus), de Emily Henry

O Spotify também divulgou os principais gêneros de audiolivros do ano, incluindo ficção e literatura, mistério e suspense, ficção científica e fantasia, romance e biografias e memórias.

Tendências

Entre as tendências que surgiram em 2025, os líderes globais do Spotify destacam os "romances picantes" e as "romantasias", além de obras sobre memórias musicais. A plataforma destaca também que as adaptações de livros para o cinema continuam sendo um sucesso, como O Verão que Mudou Minha Vida, de Jenny Han, e A Longa Caminhada, de Stephen King.

Títulos que foram recentemente adaptados para o cinema ou séries de TV, ou que são muito aguardados para adaptação também apresentaram um aumento significativo na audiência.

O título The Hunting Wives (As Esposas Caçadoras), de May Cobb - cuja série vai estrear no dia 15 de dezembro para o público brasileiro da Netflix - apresentou um aumento de mais de 600% na audiência, enquanto A mulher da Cabine 10, de Ruth Ware, com filme já disponível também na Netflix, viu um aumento de 330%.

Audiolivros no Spotify

Em alguns países, a oferta de audiolivros no Spofity já completou dois anos. Atualmente, o catálogo em mercados de língua inglesa ultrapassa os 500 mil títulos e está disponível em 14 mercados globais.

SPOTIFY/AUDIOLIVROS/RANKING
