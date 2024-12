1º Festival Praiano: curimbós saúdam 2025 na ilha de Maiandeua, Pará

Maiandeua, em tupi, significa “Mãe Terra”. Banhada por rios de água doce, em uma parte, e na outra ponta, pelo oceano Atlântico, é nesta ilha de nome de origem indígena, reconhecida como Área de Preservação Ambiental (APA), com 19 km de extensão, de diverso ecossistema, e localizada no salgado paraense, mais especificamente no Vilarejo de Fortalezinha, que fica localizado o Ponto de Cultura Casa do Carimbó. É lá, do dia 30 ao dia 31 de dezembro, que o espaço cultural familiar será palco do “I Festival Praiano”. Um evento que vai possibilitar vivências que envolvem cultura popular, sabores, ancestralidade e carimbó.

Filhos de Maiandeua, Xodó da Ilha, Brasileirinhos de Magalhães Barata, Grupo Mayná, Mestre Moacir, Mestra Regina Lopes, Mestre Luís Pontes, Catitú, Simone (Encanto do Tambor), Yure e Banda e Yagareggae são algumas das atrações. Além disso, também haverá mesa de bate papo com o tema “Vivência Ancestral: Território Sagrado de Maiandeua, a vida nativa que se expressa no carimbó”, e a troca com mestres e mestras através de vivências.

Espaço multicultural

O Ponto de Cultura Casa do Carimbó é um espaço multicultural que atua desde 2014. Localizado em frente ao manguezal, o espaço é marcado pela bioconstrução. Repleto de plantas e árvores, o lixo se torna adorno. Reciclado, se tornam peças de decoração. A madeira retirada do mangue também se faz presente em toda a construção, de um espaço que é vivo e necessita de constantes reparos, como uma espécie de artesanato.

O Espaço pertence ao casal, Gála González e Genelson Souza, ou melhor, Catitú que é como é conhecido o carimbozeiro integrante do grupo Filhos de Maiandeua e também o empreendedor, que ao lado da companheira e da filha, Maya, desenvolvem o espaço que é pousada, restaurante, local de preservação e também acolhe o Ponto De Cultura Casa Do Carimbó.

Segundo Gála González, de origem espanhola, mas erradicada na vila de Fortalezinha há mais de dez anos, a Casa do Carimbó não possibilita somente a interação com a expressão cultural do carimbó, mas também com o modo de vida da vila pesqueira. Dando destaque para o turismo ecológico e combatendo o que se tornou um problema para a APA, o turismo predatório que deixa como resultado lixo por toda a praia, além da poluição sonora.

“Nós convidamos o público a se unir com o que é a cultura tradicional, não só do Carimbó, mas também o que é a vida Nativa, o cotidiano, o dia a dia, os conhecimentos que são culturais deste lugar. Como são as atividades de pesca, as atividades de agricultura, a extração de óleos, porque tudo é uma relação de convivência”, explica Gála.

A Casa do Carimbó, em Fortalezinha, se tornou um ponto de referência na ilha como um local de preservação ambiental e cultural. “Nós já realizamos inúmeras ações, sempre recebendo pessoas do mundo inteiro, realizando parcerias, acolhendo mochileiros, fazedores culturais, viajantes, mestres e mestras. Somos ponto de referência na ilha, que é a APA Maiandeua, lugar de preservação ambiental, contribuindo para preservar os saberes ancestrais”, explica Catitú.

I FESTIVAL PRAIANO - Programação

Segunda, 30/12

9h – Recepção dos Mestres / Café da Manhã / Apresentação Daniel Leão (abertura oficial Catitu, guardião do território sagrado e ancestral)

10h – Mesa 'Vivência ancestral: território sagrado de Maiandeua, a vida nativa que se expressa no carimbó' (mediação: Daniel Leão)

12h – Almoço na casa da Mãe do Catitu

14h – Oficina Vivência de Carimbó – MESTRES E MESTRAS E CONVIDADOS: MESTRE TOHIN, MESTRE MOACIR, MESTRA REGINA LOPES, MESTRE LUIS PONTES, CATITU, SIMONE ENCANTO DO TAMBOR

17h – Grupo Mayaná / Roda com Mestres

Terça, 31/12

17h – Vivências de carimbó

18h – DJ

19h – Convidado

20h – Convidado

21h – Chamego Praiano

22h – Filhos de Maiandeua

00h – Brasileirinhos de Magalhães Barata

01h – Xodó da Ilha

02h – Yagareggae

03h – Roda Livre