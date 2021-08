1º Festival Periférico Hip Hop Tá Online vai reunir várias linguagens artísticas

O "1º Festival Periférico Hip Hop Tá Online" vai reunir uma vasta programação com pocket shows gravados, debates, podcast com artistas locais, lives de graffiti e cmnversas com DJs e beatmakes. O evento com 100% de formato virtual inicia nesta segunda-feira, 23. A transmissão inicia às 18 horas pelo canal do Youtube do Festival e do Ditôca Studio.

O festival envolverá cerca de 50 artistas e profissionais da cultura, incluindo hip hop, break, rap, com apresentações de música, pintura ao vivo, dança e entrevistas. O evento será apresentado por Márcio França, o MC Dic.

“É uma forma (o festival) de tirar a cultura da marginalidade, imagem que tivemos por muito tempo. Ganhamos força, mesmo com o sistema não abraçando a cena da forma que deveria", destaca o grafiteiro Ricardo Santos, o DBS, um dos produtores do evento.

O festival tem a produção e apresentação do grupo Seita XXI, coletivo de hip hop do Bairro da Cabanagem, e produção executiva do Ditôca Studio. O projeto é contemplado pelo edital de Cultura Urbana e Periférica, pela Lei Aldir Blanc, por meio da Secretaria de Cultura do governo do estado do Pará (Secult).

Programação

No primeiro dia de festival, o público vai ter o show do coletivo “DaBruxa Clan”, que conta com as cantoras Agatha Sou, Braba Mc e Yara Mc, e também o grafiteiro Yuri Sof.

“Me sinto muito forte ao lado delas, temos muito afeto umas pelas outras. A gravação do festival foi muito legal”, conta Agatha. “Tá havendo mais a união, tá sendo fundamental pra comunidade, pra nós mesmo”, finaliza Yuri.

Mais informações no Instagram @taonlinefestival.