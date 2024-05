Festival de Dança do Pará: saiba como participar dos workshops para bailarinos e formações

Belém vai receber nos dias 16 a 19 de maio a 1ª edição do Festival Nacional de Dança do Pará (FendaPará), nos Teatros do Sesi e Gasômetro. O festival é uma extensão do que já ocorre em Fortaleza, e, tem como uma das suas propostas transformar a capital paraense em um epicentro da dança nacional e internacional pelos próximos dias. As inscrições para o evento já esgotaram, mas os interessados em participar dos cursos que serão oferecidos podem realizar o cadastro para participar das atividades pelo site oficial do evento.

Já os ingressos para as sessões, destinados ao público, no Teatro Sesi está disponível para venda no site Sympla, e, a do Gasômetro pelo WhatsApp do evento. Os preços podem variar de R$ 40 a R$ 100, respectivamente, meia e inteira.

Além de ocupar diferentes espaços da cidade, incluindo pontos turísticos, com intervenções de dança, o festival também contemplará premiações em dinheiro, bolsas e isenções para outros eventos, companhias e escolas de danço Brasil e no exterior.

Os grupos premiados com destaque em seus respectivos trabalhos serão selecionados exclusivamente pela banca avaliativa do FendaPará para participarem do “Super Prêmio Fendafor-Evedance”, durante o Festival em Fortaleza.

Também haverá uma seletiva do Youth American Grand Prix (YAGP) em Belém, uma oportunidade para bailarinos brasileiros serem avaliados por grandes nomes da dança nacional e internacional e concorrerem a vagas nas finais em Nova York.

Ao Grupo Liberal, a idealizadora do evento, Janne Ruth, destacou que o festival tem a intenção de fomentar ainda mais a dança na capital paraense, oferecendo oportunidades para os dançarinos locais. “O bailarino não precisa mais se deslocar e nem gastar para isso. E muitas vezes ele não participa dessa celebrativa por faltamento de verbo, de apoio”, enfatizou.

Bailarinos receberão formação e trocas com profissionais

Com uma programação diversificada, o FendaPará várias modalidades e categorias de dança, desde o Baby Class, de três anos, até o Master, com alunos a partir de 45 anos. No primeiro dia, que acontecerá no dia 16, serão apresentadas danças populares, internacionais, urbanas e sapateado, a partir das 17h no Teatro do Sesi. Ainda haverá apresentação de um grupo regional convidado que trará o jeito paraense de dançar.

No mesmo dia, ainda ocorrerá o concurso para embaixador ou embaixadora do FendaPará 2024, que estará no festival de Fortaleza, dançando com a embaixadora oficial, a bailarina transgênero Ana Dulce, formada pela Escola de Dança Janne Ruth.

“Para isso, nós teremos a apresentação de seis concorrentes. Aqui, ganhar, nessa apresentação vai receber passagem, dia de volta para Fortaleza, vai ganhar hotel, vai ganhar cachê para dançar como convidada e representar no Pará como embaixador oficial”, acrescentou a organizadora, relembrando que o concurso acontecerá por etapas.

No segundo dia, 17, o foco estará no jazz, com apresentações que vão desde o Baby Class até a terceira idade, com premiações para os destaques. O terceiro dia do evento, 18, será dedicado à formação com 12 cursos ministrados por mestres da dança renomados, proporcionando uma oportunidade única de aprendizado e troca para os participantes. Já o dia 19, será dedicado para a seletiva do YAGP.

Ao falar sobre a receptividade calorosa do festival pela comunidade de dança em Belém, Ruth expressa sua gratidão pelo apoio e entusiasmo demonstrados pelos dançarinos locais. O festival teve mais de 40 grupos inscritos e são esperados cerca de 140 apresentações

“Os bailarinos paraenses são muito acolhedores. Eles têm muita fome, sabe, de conhecimento, de dança, de arte, de saber mais, de participar, de ter oportunidade. Eu recebi muitos depoimentos, mensagens de gratidão por terem essa oportunidade pela primeira vez no estado do Pará”, afirmou a organizadora.

O festival tem apoio da Evidence, YAGP, da Escola de Teatro e Dança da Universidade Federal do Pará (ETDUFPA) e de várias escolas, grupos e bailarinos locais.

SERVIÇO

1ª edição do Festival Nacional de Dança do Pará (FendaPará)



Dias: 16 a 19 de maio;

Local: nos Teatros do Sesi e Gasômetro;

Os horários serão definidos de acordo com cada dia e sua programação. Confira a lista completa no site;

Os preços podem variar de R$ 40 a R$ 100, respectivamente, meia e inteira.