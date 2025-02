1ª edição do Bloquinho 'Inclusão Folia' será neste sábado (22), no Palácio Antônio Lemos

Carnaval também é tempo de políticas públicas e reflexão social. Neste sábado (22), das 8h às 12h, Belém recebe a 1ª edição do Bloquinho "Inclusão Folia". O evento, que acorre no Palácio Antônio Lemos, tem como proposta oferecer uma programação especial com segurança, respeito e diversão para pessoas de todas as idades e necessidades, segundo informa a Prefeitura de Belém.

Organizado pela Secretaria de Inclusão e Acessibilidade, o bloquinho será uma novidade no Carnaval de Belém. A programação, cuidadosamente planejada, inclui música, danças e atividades voltadas para promover um ambiente acolhedor para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, proporcionando uma experiência carnavalesca onde todos podem se divertir sem barreiras.

Confira a programação:

8h: Abertura com machinhas de Carnaval, Feira do Empreendedorismo Inclusivo.

8h30: Abertura da sala de acomodação sensorial, abertura de oficina de confecções de adereços.

9h: Inicio da programação cultural.

9h15: Banda Inclusiva

10h: Grupo Toca Down

10h40: Banda Incluir com Alan Cauê

11h30: @cia do seu jeito

11h40: Bateria de Escola de Sampa Crias do Curro Velho

12h: Finalização