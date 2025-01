Belém tem documentário gratuito, bloco de pré-carnaval e shows variados hoje (10/01); veja a agenda

A sexta-feira finalmente chegou! E as opções de lazer e cultura em Belém começam cedo e são acessíveis para todos os públicos, especialmente para os amantes da sétima arte. Hoje (10/01), a cidade será palco de um evento que faz parte das ações socioeducativas do XXI Festividade do Sr. Malandrinho. O documentário ‘Caminhos da Mina’, produzido pelo Instituto Huandazaká, será exibido gratuitamente no Museu do Estado do Pará (MEP), das 9h às 12h. A produção oferece um olhar detalhado sobre o Tambor de Mina, cultos de matriz africana que se difundiram especialmente no Maranhão e no Pará.

VEJA MAIS

O longa-metragem traz relatos de membros de casas tradicionais de Tambor de Mina, como a Casa de Nagô e a Casa Fanti Ashanti, no Maranhão, além do Ilê Axé Toy Azaká e Oxum, no Pará. Ele foi idealizado e dirigido por Isabela Avertano Rocha. Segundo a diretora, a principal motivação para a realização do documentário foi responder às dúvidas que tanto ela quanto outras pessoas tinham sobre as tradições do Tambor de Mina, especialmente sobre sua presença em Belém e São Luís.

O documentário foi resultado de uma colaboração entre ela e seu babaLorixá, Babá Huandazaká, responsável por ajudar a organizar a pesquisa e o roteiro (Rod Mendonça)

“A principal motivação foi registrar informações sobre esse culto, que ainda tem poucos registros e pouca documentação", explicou Isabela.

O documentário foi resultado de uma colaboração entre ela e seu babaLorixá, Babá Huandazaká, responsável por ajudar a organizar a pesquisa e o roteiro. A edição é de Rodolfo Mendonça

Para ela, o documentário busca desmistificar preconceitos e levar a força da ancestralidade afro-amazônia ao maior número de pessoas possível, sendo todas as exibições do documentário gratuitas e abertas ao público, com lotação sujeita ao espaço.

"O objetivo maior é difundir conhecimento, difundir a nossa cultura, falar da beleza da nossa cultura, desmistificar preconceitos e levar toda a força da nossa ancestralidade para a maior quantidade de pessoas possíveis", acrescentou Isabela.

Além da exibição do documentário, a festividade do Sr. Malandrinho, que ocorre entre os dias 11 e 14 de janeiro no bairro da Terra Firme, valorizando e conscientizando os moradores sobre os cultos de matriz africana, terá serviços de assistência social e uma série de apresentações culturais gratuitas e abertas ao público.

A festa terá início com um ritual religioso no dia 11, seguido de uma série de atividades culturais ao longo dos três dias de festa, que incluirão apresentações de artistas locais, como DJ Brito, Leo Luz, Brenda Moraes, Grupo FM e a Bateria da Associação Carnavalesca Bole-Bole.

Mais opções de festas e show

O pontapé inicial do Pré-Carnaval será dado nesta sexta-feira, pelo grupo I Love Pagode com o tradicional Bloco do I Love, que promete agitar a Cidade Velha a partir das 18h, no Açaí Biruta. Além do show deles, o público poderá curtir as apresentações das bandas Mizere, Baladeiras e o DJ Victor Rock Doido.

I Love Pagode (Divulgação)

Márcio Corrêa, fundador do grupo, afirmou estar empolgação com a programação deste ano. “Decidimos abrir o calendário do pré-carnaval com um bloco 100% de bandas locais e um show especial de mais de 3 horas. Vamos levar além do pagode, muito swingueira e clássicos baianos, com open bar, que é sempre um sucesso com o nosso público”, disse.

Para quem curte a vibe latina, o Espaço Cultural Apoena, no bairro do Marco, traz a atração Baile Latino, com discotecagem do DJ Me Custa e show de Bruno Benitez e Banda. A festa começa às 19h e promete animar os presentes com salsa, merengue, cumbia, boleros, e outros ritmos latinos. Os ingressos serão vendidos a R$ 15 até as 21h e, depois, a R$ 20.

DJ Me Custa (Divulgação)

Toquinho e Camilla Faustino se apresentam juntos em um show especial, que promete emocionar o público com clássicos da MPB e momentos únicos. O evento acontecerá às 21h, na Assembleia Paraense, localizada na Av. Almirante Barroso, no bairro do Souza. Os ingressos estão sendo vendidos.

O cantor e compostor Toquinho (Reprodução)

Já a agremiação Bole-Bole vai comemorar o aniversário de Belém em grande estilo, com o evento ‘Bole Convida’, que acontecerá também a partir das 20h, na Passagem Pedreirinha, no bairro do Guamá. O evento contará com a participação do Guardiões do Samba da Pedreira, mais duas escolas de samba e o pagode do Grupo Diego do Cavaco e Cia. As mesas estarão disponíveis por R$ 40, ou é possível adquirir ingresso individual por 1kg de alimento não perecível.

O Portal da Amazônia, no bairro do Jurunas, será o palco das celebrações do 409º aniversário de Belém. Com o apoio da Prefeitura de Belém, Governo do Pará e Governo Federal, o evento contará com 14 artistas no palco, entre eles, o Grupo I Love Pagode, Wanderley Andrade, Markinho Duran, Lia Sophia, Zaynara, Frutos do Pará, Mano Ió e MC Dourado. O grande destaque da celebração será o show do cantor Zé Vaqueiro, que se apresentará na madrugada de sábado para domingo.

Wanderley Andrade (Divulgação)

A festa começa na sexta-feira, com as apresentações do Grupo I Love Pagode e DJ Billy Brasil, seguidas de Wanderley Andrade e Carabao. A programação continua com Markinho Duran, Zaynara e Lia Sophia. Já no sábado, 11, o evento contará com o show de Zé Vaqueiro, Mano Ió, Frutos do Pará e Grupo Mistura Regional, encerrando com a tradicional queima de fogos e o parabéns à Belém.