007: Denis Villeneuve define perfil de ator para interpretar novo James Bond; saiba qual

Após a despedida de Daniel Craig da franquia 007 em Sem Tempo para Morrer, o papel do personagem James Bond está vago. O novo filme do espião, que será dirigido por Denis Villeneuve, apresentará um novo ator como o agente criado por Ian Fleming.

E, segundo informações da revista norte-americana Deadline, o cineasta canadense já tem o perfil ideal para o próximo intérprete de Bond - um ator jovem, desconhecido e britânico.

Nos últimos meses, nomes como Tom Holland, Austin Butler, Jacob Elordi e Aaron Taylor-Johnson foram ventilados como possíveis candidatos ao papel. Villeneuve, no entanto, não pretende escalar alguém conhecido do público.

Nomes como Tom Hardy, Idris Elba e Henry Cavill, as opções favoritas dos fãs, também não devem ganhar uma chance. Para além de alguém não famoso, o vigésimo sexto filme do 007 procura um ator jovem.

Ainda de acordo com a Deadline, o novo longa de James Bond deve ser uma história de origem que focará na vida de Bond durante seu tempo na Marinha Real, antes de ser recrutado pelo MI6 e se tornar um espião.

No momento, no entanto, Villeneuve está focado na produção de Duna: Parte Três e só voltará sua atenção ao projeto da Amazon quando finalizar a trilogia de Paul Atreides. Logo, o processo de escolha de elenco ainda deve demorar para começar oficialmente.