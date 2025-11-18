Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right COP 30 chevron right

MP aguarda inquérito sobre agressões do prefeito de Parauapebas a jornalistas para tomar medidas

O Liberal

O Ministério Público do Pará (MPPA) informou nesta terça-feira (18/11) que aguarda a conclusão do inquérito policial relacionado às agressões que os jornalistas do Grupo Liberal Wesley Costa, Isis Bem e Vanessa Araújo sofreram pelo prefeito de Parauapebas, Aurélio Goiano (Avante), para tomar as providências necessárias. O caso em questão ocorreu na última sexta-feira (14/11) dentro da Blue Zone da COP 30, em Belém.

Segundo a nota enviada pelo MPPA à Redação Integrada de O Liberal, assim que o inquérito for finalizado e os autos enviados, um membro receberá os documentos e os analisará e tomará os devidos procedimentos.

A agressão

Isis e Vanessa foram alvos de xingamentos e ofensas de gênero, enquanto Wesley foi agredido fisicamente com um tapa no rosto durante a cobertura da COP.  O​ óculos do jornalista caiu ao chão e foi recolhido por uma pessoa que passava pelo local. Ele realizou o exame de corpo de delito, que deverá ​ficar pronto em até 15 dias para ajudar nas investigações da Polícia Civil, que apura o caso por meio da Seccional da Sacramenta.

A violência aconteceu dias após Wesley ter registrado uma cena que chamou atenção na Green Zone: o prefeito, conhecido por seu alinhamento declarado ao ex-presidente Jair Bolsonaro, conversava de forma aparentemente íntima com o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos (Psol). Wesley publicou o registro em suas redes sociais, gesto que, segundo ele, gerou grande repercussão em Parauapebas.

No dia seguinte ao registro, a assessora do prefeito procurou o Grupo Liberal pedindo que ele fosse entrevistado. A equipe aceitou. Quando Aurélio Goiano chegou ao estúdio e percebeu que a entrevista seria conduzida por Wesley Costa, recusou-se a participar, alterou o comportamento e passou a atacar verbalmente as duas produtoras, Isis Bem e Vanessa Araújo, do programa Comando Mais Liberal, apresentado por Wesley.

Em nota, a PC informou que vítimas foram ouvidas. “Todas as diligências serão realizadas, incluindo oitivas, e o resultado será apresentado no relatório do inquérito ao final”, comunicou a instituição.

Resultado das investigações

Por enquanto, a Organização das Nações Unidas ainda não liberou o resultado das investigações nem as imagens do circuito de segurança relativas à agressão contra Wesley. O advogado Luiz Araújo, que acompanha o caso, havia dito que poderá divulgar qualquer conteúdo ao final do processo investigatório, sem previsão de conclusão. Ele também tinha comentado anteriormente que o prefeito pode responder penalmente por sete crimes, que são eles: lesão corporal, crimes contra a honra, constrangimento ilegal, coação, ameaça, misoginia e injúria discriminatória. 

