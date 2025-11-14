Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right COP 30 chevron right

Sinjor-PA repudia agressão a jornalista Wesley Costa por prefeito de Parauapebas durante COP30

Entidade afirma que violência contra jornalistas ameaça a democracia e exige punição ao prefeito de Parauapebas após agressão na COP30

O Liberal

Sindicato dos Jornalistas do Pará (Sinjor-PA) divulgou na noite desta sexta-feira (14), uma nota de repúdio contra o prefeito de Parauapebas, Aurélio Goiano (Avante), após o gestor público agredir fisicamente o jornalista Wesley Costa nas imediações da COP30, em Belém. O episódio, considerado gravíssimo pelo sindicato, ocorre em um evento internacional que deveria simbolizar o diálogo, a transparência e o compromisso com a democracia.

“É inaceitável que a COP30, um espaço que deveria ser democrático, seja palco de violência contra jornalistas, contra a liberdade de imprensa e o livre exercício profissional do jornalismo”, afirma o texto da entidade.

O Sinjor-PA reforça que não é possível discutir justiça climática e sustentabilidade enquanto profissionais da imprensa seguem sendo alvo de políticos que perpetuam práticas autoritárias e antidemocráticas. Segundo o sindicato, episódios como esse demonstram o quanto oligarquias regionais ainda reproduzem práticas coronelistas e colonialistas no Pará e na Amazônia como um todo.

Além de manifestar solidariedade ao jornalista Wesley Costa, o Sinjor também informou que colocou à disposição do profissional sua assessoria jurídica, para que as medidas legais cabíveis sejam adotadas.

A entidade cobra, ainda, que o sistema de segurança pública do Estado e a Justiça tomem as devidas providências e encaminhem responsabilização penal do prefeito Aurélio Goiano. Também exigem que a Câmara Municipal de Parauapebas abra processos administrativos disciplinares por quebra de decoro.

“A responsabilização do prefeito se faz necessária e urgente, uma vez que os ataques do citado gestor a comunicadores é uma prática corriqueira, que não pode ser normalizada nem naturalizada, sob risco de ameaçar a própria democracia”, reforça o sindicato.

O caso gerou ampla repercussão entre profissionais da imprensa paraense e ocorre justamente durante a realização da Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), que coloca Belém no centro do debate climático global e deveria, segundo o Sinjor, garantir também liberdade de expressão, direitos humanos e respeito às instituições democráticas.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
COP 30
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda