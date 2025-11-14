Capa Jornal Amazônia
Jornalistas relatam agressão verbal de prefeito de Parauapebas durante cobertura da COP 30

Wesley Costa levou um tapa durante transmissão; Vanessa Rodrigues e Isis Bem também foram alvo de ofensas. ONU retirou o prefeito do local.

O Liberal

As jornalistas Vanessa Araújo e Isis Bem, do Grupo Liberal, relataram ter sido alvo de agressões verbais por parte do prefeito de Parauapebas, Aurélio Goiano (Avante), durante a cobertura da COP30, nesta sexta-feira (14/11), em Belém. O episódio, que começou com xingamentos e ameaças, terminou com o prefeito desferindo um tapa no rosto do jornalista Wesley Costa, que estava ao vivo no estúdio do veículo. Após a agressão, seguranças da Organização das Nações Unidas (ONU) retiraram o gestor do local.

Segundo Vanessa Araújo, a presença do prefeito no estúdio já havia sido confirmada previamente por sua assessoria. O jornalista Wesley Costa já conduzia uma transmissão ao vivo, enquanto Vanessa atuava na produção do programa.

Ao se aproximar da área de imprensa, Aurélio Goiano afirmou que não concederia entrevista ao jornalista por supostas "questões políticas". A situação se agravou quando ele percebeu que a equipe estava ao vivo.

“De repente, ele entra no nosso estúdio proferindo palavras de baixo calão tanto para o Wesley quanto para mim. A Isis presenciou toda a situação. Tentamos intervir, fazendo uma espécie de cordão para impedir que ele entrasse no estúdio, porque nossa câmera estava posicionada ali”, relatou Vanessa.

A jornalista afirma que ela e Isis Bem foram xingadas e desrespeitadas enquanto tentavam impedir que o prefeito avançasse sobre o colega de trabalho.

“Ele ameaçou o Wesley dizendo que iria ‘pegá-lo’ depois dali e não demonstrou qualquer respeito com o fato de estarmos ali — eu e Isis — enquanto mulheres no ambiente de trabalho. Ele nos dirigiu ofensas e xingamentos. Ficamos sem saber o que fazer”, disse.

Após um breve recuo, o prefeito retornou ao estúdio e deu um tapa no rosto de Wesley Costa. A agressão física aconteceu durante o programa A Tarde Mais Liberal, que estava no ar no momento e se preparava para receber uma ministra.

“Foi muito forte. O óculos do Wesley caiu na hora, e uma turista chegou a pegar para devolver”, relatou Vanessa. Ela descreveu o episódio como um dos mais tensos de sua carreira.

“Tenho praticamente 15 anos de rádio e jornalismo e nunca vi nada parecido. Essa pessoa precisa ser parada, porque não vamos admitir que tentem calar a nossa voz.”

A equipe tentou registrar o exato momento da agressão, mas tudo ocorreu rapidamente. O caso ganhou grande repercussão entre os profissionais de imprensa presentes na COP30, reforçando a importância da defesa da liberdade de imprensa e do respeito à atuação jornalística.

