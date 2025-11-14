Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right COP 30 chevron right

Prefeito pode responder por ao menos 7 crimes após agressões a jornalistas na COP, afirma advogado

Advogado cobra medidas urgentes e responsabilização de Aurélio Goiano, que agrediu repórteres na área restrita da conferência internacional

O Liberal

O advogado criminalista Luiz Araújo, que representa os três jornalistas agredidos na sexta-feira (14) dentro da Zona Azul da COP30, afirmou que o prefeito de Parauapebas, Aurélio Goiano (Avante), deverá responder por pelo menos sete crimes após os ataques cometidos contra os profissionais do Grupo Liberal: Isis Bem, Vanessa Araújo e Wesley Costa.

As agressões ocorreram na área mais restrita da conferência, onde o acesso é permitido apenas mediante credenciamento rigoroso e fiscalização internacional, por se tratar de espaço sob jurisdição da Organização das Nações Unidas (ONU).

De acordo com Araújo, as jornalistas Isis Bem e Vanessa Araújo foram “brutalmente agredidas em questões de gênero”, sofrendo ataques verbais e ameaças enquanto exerciam suas funções profissionais. Já o repórter Wesley Costa foi ofendido e agredido fisicamente com um tapa no rosto, durante uma transmissão ao vivo de dentro do estúdio montado na COP30.

“Todos os jornalistas hoje se sentem ameaçados para exercer o profissionalismo e continuar fazendo a cobertura dentro da Zona Azul. O mais grave é que membros da ONU disseram às vítimas que não poderiam conduzir o prefeito até uma autoridade policial, pois não têm poder de polícia, assim como não poderiam autorizar a entrada de agentes da polícia brasileira na área. Com isso, o prefeito saiu ileso”, afirmou o advogado.

Diante da gravidade do episódio, o advogado informou que já solicitou medidas cautelares à polícia para proibir o prefeito de entrar novamente na Zona Azul, além de pedir que a organização da COP30 seja oficialmente notificada. Ele também requisitou que o presidente da conferência climática garanta a segurança das vítimas e impessa novo credenciamento de Aurélio Goiano.

Segundo Araújo, os crimes que podem ser imputados ao prefeito incluem:

  • Lesão corporal
  • Crimes contra a honra
  • Constrangimento ilegal
  • Coação
  • Ameaça
  • Misoginia
  • Injúria discriminatória

Outros enquadramentos penais ainda estão sendo analisados pela equipe jurídica.

“O ataque a qualquer jornalista é um ataque à liberdade de expressão. O Estado Democrático de Direito não pode permitir isso. Estamos diante de crimes de misoginia. Não é possível que, em pleno século XXI, uma autoridade pública ainda entenda que mulheres não podem exercer uma profissão tão digna como o jornalismo”, declarou Araújo.

As três vítimas registraram boletins de ocorrência, e as denúncias estão sob apuração pelas autoridades. O advogado finalizou reforçando que espera urgência por parte do Estado brasileiro para garantir a integridade física dos profissionais e assegurar que o Grupo Liberal possa continuar cobrindo a COP30 com segurança.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
COP 30
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda