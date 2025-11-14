Capa Jornal Amazônia
COP 30

Advogado pede descredenciamento de prefeito após agressões a jornalistas na COP 30

Segundo o advogado, as jornalistas Isis Bem e Vanessa Araújo foram “brutalmente agredidas”

O advogado criminalista Luiz Araújo (Cristino Martins / O Liberal)

O advogado criminalista Luiz Araújo, que representa as três vítimas agredidas pelo prefeito de Parauapebas, Aurélio Goiano (Avante), durante a cobertura da COP 30, solicitou às autoridades o descredenciamento imediato do gestor municipal, para que ele não possa mais acessar o evento. A medida foi requerida após Isis Bem, Vanessa Araújo e Wesley Costa, todos do Grupo Liberal, relatarem agressões verbais e, no caso de Wesley, agressão física dentro da Zona Azul, área mais restrita e controlada da conferência.

Segundo o advogado, as jornalistas Isis Bem e Vanessa Araújo foram “brutalmente agredidas” e atacadas em razão de serem mulheres, enquanto o repórter Wesley Costa levou um tapa no rosto durante transmissão ao vivo. Araújo afirmou que os três profissionais relataram se sentir ameaçados e inseguros para continuar trabalhando dentro da COP 30.

Ele explicou que a situação se agravou pelo fato de a equipe de segurança da ONU não poder deter o prefeito ou permitir a entrada imediata da polícia brasileira na Zona Azul, o que permitiu que o agressor deixasse o local sem ser conduzido a uma autoridade policial naquele momento.

Diante disso, Araújo solicitou às autoridades brasileiras medidas cautelares para proibir o prefeito de retornar ao espaço restrito, além de pedir oficialmente ao comando da COP 30 que retire o credenciamento de Aurélio Goiano, impedindo sua circulação pelo evento. O advogado também pediu garantias formais de segurança para que os jornalistas possam continuar exercendo sua função com liberdade e proteção.

O caso segue em investigação, e as três vítimas já registraram boletins de ocorrência relatando todas as agressões sofridas.

