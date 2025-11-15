Jornal o Globo destaca agressão a jornalista de O Liberal

A agressão que o jornalista Wesley Costa, da Rádio Liberal+, do Pará, sofreu do prefeito de Parauapebas, Aurélio Goiano (Avante), ganhou repercussão nacional. O profissional estava atuando no estúdio da emissora na COP30 quando foi surpreendido pelo gestor municipal.

O jornal O Globo publicou uma matéria na sua edição impressa neste sábado, 15. Mas anteriormente já havia publicado as informações no seu portal. Além disso, sites como UOL e CBN também repercutiram o caso.

De acordo com as publicações nacionais, algumas testemunhas afirmam que Wesley foi atingido por um tapa no rosto. Após o episódio, a organização decidiu suspender a credencial do político, que não poderá mais acessar a conferência.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Jornalista Wesley Costa faz relato sobre agressão de prefeito de Parauapebas na Blue Zone]]

Após o tapa, jornalistas que presenciaram a ação no local acionaram a equipe de segurança, que conduziu o prefeito a um área reservada. Costa recebeu atendimento no hospital montado na Blue Zone, área onde ocorrem os debates das autoridades na COP30.

Em seguida, Wesley e a equipe da Rádio Liberal+ registrou Boletim de Ocorrência e deu seguimento aos procedimentos legais.

A publicação do O Globo destaca que a agressão pode ter sido desencadeada após uma postagem do jornalista de Belém, que mostrava o prefeito em uma "conversa descontraída" com o ministro da Secretaria Especial da Presidência, Guilherme Boulos. Vale lembrar, que Goiano é apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).