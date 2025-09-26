Semas abre 112 vagas para brigadistas no Pará; veja valor do auxílio e como se inscrever

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade (Semas) lançou o Edital nº 03/2025, que abre o Processo Seletivo Simplificado (PSS) de brigadistas voluntários de prevenção e combate a incêndios florestais. O documento prevê a seleção de 112 brigadistas para atuação em sete áreas prioritárias nos municípios de Rurópolis, Itaituba, Trairão, Novo Progresso, Jacareacanga, Altamira (distrito de Castelo dos Sonhos) e São Félix do Xingu (áreas rurais). O PSS também prevê a formação de um cadastro reserva com até 224 candidatos.

O edital foi publicado no Diário Oficial do Estado de quarta-feira (24). Segundo o Governo do Pará, a iniciativa integra o Programa Pará Sem Fogo, criado em junho de 2025 para reforçar ações contra queimadas no Estado. Como parte do programa, o estado atua na formação de brigadas florestais, elaboração de planos de manejo do fogo, zoneamento de áreas vulneráveis e a criação de um Centro Integrado Multiagências de Combate aos Incêndios Florestais. As medidas buscam aumentar a capacidade de resposta a incêndios e proteger as florestas e comunidades amazônicas.

Benefícios e requisitos

Os brigadistas terão jornada de 44 horas semanais e receberão auxílio mensal de até R$ 3.036,00. Para participar, os candidatos devem atender aos seguintes requisitos:

Ter entre 18 e 59 anos

Ensino Fundamental completo

Residir próximo à área de atuação

Aptidão física e mental para atividades de esforço físico

Etapas do processo seletivo

O PSS terá cinco fases:

Inscrição (on-line ou presencial nos Núcleos Regionais da Semas) Análise documental e curricular Teste de Aptidão Física (TAF) Teste de Habilidade no Uso de Ferramentas Agrícolas (Thufa) Resultado final e convocação

As inscrições serão gratuitas e estarão abertas entre 1º e 5 de outubro de 2025, no portal da Semas. No formato presencial, o prazo será de 1º a 3 de outubro, nos Núcleos Regionais da Secretaria.

Curso de formação e início das atividades

Conforme o edital, os aprovados passarão por curso de formação em prevenção e combate a incêndios florestais, ministrado pelo Corpo de Bombeiros Militar, entre os dias 27 e 31 de outubro de 2025. As atividades terão início em 6 de novembro.

Lília Reis, secretária-adjunta de Gestão Administrativa e Tecnologias da Semas, ressalta que o lançamento do edital "é uma ação concreta para fortalecer o Programa Pará Sem Fogo, ampliando a atuação das brigadas voluntárias e contribuindo para a proteção ambiental e a segurança das comunidades no Estado”.