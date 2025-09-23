Processo seletivo abre oportunidade em cargo administrativo de nível médio na Sedeme

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia do Estado do Pará (SEDEME) está com um novo Processo Seletivo Simplificado (PSS) aberto com lotação em Belém. Conforme o edital nº 01/2025, o processo prevê o preenchimento de uma vaga temporária de nível médio, para o cargo de assistente administrativo. Aos interessados, as inscrições ficam abertas entre os dias 24 e 25 deste mês e devem ser realizadas por meio do site onde também serão divulgados outros atos, editais e comunicados, referentes ao PSS.

A seleção será dividida em três fases, sendo: inscrição, análise documental e curricular, e entrevista pessoal. As duas últimas são etapas de caráter eliminatório e classificatório, enquanto a primeira é apenas habilitatório. Toda a execução do processo é de inteira responsabilidade da Sedeme, através da comissão do processo.

A oportunidade contempla o cargo de Assistente Administrativo, com jornada de trabalho de 6 horas diárias, totalizando 30 horas semanais. O selecionado desfrutará de um vencimento de R$ 1.320,00, além dos benefícios.

Para se candidatar, interessados não podem ter vínculo empregatício com o setor público, a menos que a Constituição Federal permita o acúmulo de cargos e os horários sejam compatíveis. Além disso, não é permitido possuir contrato administrativo anterior com duração inferior a seis meses, contado a partir da nova contratação, e não pode ter parentesco de até terceiro grau (consanguíneo ou por afinidade) com nenhum dos membros da comissão organizadora.

Etapas da seleção

Ao se inscrever, o candidato concorda com todas as regras do Edital e não pode alegar que não as conhecia em nenhuma etapa do processo. Para se inscrever, é necessário acessar o site dentro do prazo estipulado. O processo de inscrição inclui ler o edital com atenção, preencher o cadastro com informações pessoais, como CPF e e-mail, dados sobre sua escolaridade e experiência profissional, além de anexar a documentação exigida para comprovar tudo o que foi informado. Essa inscrição não poderá ser alterada posteriormente.

Na segunda fase do processo de seleção, a comissão analisará a documentação dos candidatos de Nível Médio que obtiverem o mínimo de 11 pontos na primeira etapa. No entanto, o número de candidatos que avançará é limitado a três vezes o número de vagas disponíveis, ou seja, os três primeiros colocados. A classificação final para a próxima etapa, a entrevista, será definida pelas melhores pontuações obtidas, respeitando os critérios de desempate, e não apenas pela nota mínima.

Por último, a Sedeme se responsabiliza pela entrevista pessoal, para avaliar o perfil do candidato. Durante essa etapa, serão analisadas as habilidades técnicas, assim como a conduta ética, moral e social do selecionado. A entrevista busca entender como o candidato se comportaria diante dos deveres e proibições que regem a atuação de um servidor público, conforme estabelecido na Lei nº 5.810/1994.