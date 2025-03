Pará elabora guia para atrair investimentos ao Estado

Uma ferramenta para empresas com o propósito de atrair e impulsionar o desenvolvimento socioeconômico do Pará está sendo elaborada pela Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará (Codec) em conjunto com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme). Os detalhes para a produção da ferramenta foram discutidos em reunião entre os órgãos públicos estaduais, nesta quinta-feira (13).

O “Guia do Investidor Pará” apresentará um passo a passo detalhado com informações sobre a região paraense e as oportunidades no estado. Segundo o presidente da Codec, Lutfala Bitar, o guia trará informações sobre o estado, como a infraestrutura em transporte multimodal, serviços públicos e privados, turismo, cultura, bioeconomia, entre outras informações “fornecendo dados estratégicos sobre diversos municípios paraenses e suas potencialidades”.

Tendo em vista a realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima na capital paraense, o guia também auxiliará como instrumento estratégico para a divulgação de informações para empresas nacionais e internacionais.

De acordo com o secretário adjunto da Sedeme, Carlos Ledo, o objetivo da ferramenta é “estruturar um guia completo, evidenciando as potencialidades e diferenciais competitivos do estado, que sirva de orientador para o empreendedor escolher o Pará como destino do seu investimento, seja industrial, logístico ou de serviços”.

Com a produção do “Guia do Investidor Pará”, as empresas terão um panorama sobre a região possibilitando uma visão estratégica para investir e impulsionar a economia no estado. “A iniciativa reforça o compromisso do estado, através da Codec e Sedeme, em fomentar um ambiente de negócios favorável e sustentável, conectando investidores ao grande potencial econômico do estado”, destaca Pádua Rodrigues, diretor de Estratégia e Relações Institucionais da Codec.