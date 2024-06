Paraenses aguardam por grandes concursos públicos em 2024; veja quais

Concurseiros paraenses aguardam, com grande expectativa, pela abertura de certames nas áreas educacional, policial, jurídica e bancária ainda em 2024. Há quem esteja se preparando desde o ano passado para as provas, mesmo que os editais ainda não tenham sido publicados. Especialistas explicam por que alguns concursos são tão aguardados no Pará, e o que já se sabe sobre eles. Também há oportunidades com inscrições abertas ou próximas de abrir.

Um dos certames mais aguardados é o da Secretaria de Estado de Educação (Seduc). Em outubro do ano passado, o Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA) recomendou a realização do certame para preencher 3 mil vagas na pasta.

O doutor em Educação em Ciências e professor para concursos públicos, Marcelo Valente, explica que, desde o surgimento da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), em 1996, alguns governos estaduais têm oferecido melhorias em suas estruturas educacionais. “Nós temos uma perspectiva de que a educação pública no estado do Pará chegue a esse patamar, diante de algumas reestruturações. Já faz um bom tempo que não há concurso público para vagas efetivas na Secretaria de Educação. Por conta disso, as vagas são muitas”, afirma.

Além do concurso da Seduc, a mentora para concursos públicos e colunista de O Liberal, Karina Jaques, cita o da Polícia Civil (PCPA) e o do Tribunal de Justiça (TJPA) como seleções tão aguardadas quanto. “Quanto ao concurso da PC, há uma expectativa de aumentar o efetivo, em função da COP-30. Mas não sabemos nem se há tempo, porque concursos da polícia, geralmente, possuem várias fases. O do TJ, assim como o da PC, tem um público bastante interessado, já que ser servidor do Judiciário tem várias vantagens: há estrutura de trabalho, recessos, férias e as jornadas não são tão desgastantes”, cita.

Nenhum dos três concursos possui banca organizadora definida, mas o governo do Estado já anunciou o quantitativo de vagas para o concurso da PC (100 para escrivão e 137 para servidores administrativos). No caso do TJPA, o concurso mais recente, de 2019, expira em outubro de 2024, gerando expectativa para o lançamento de um novo edital. “O Tribunal já anunciou autorização para concurso para o cargo de Juiz (30 vagas), mas para servidores, ainda não há pronunciamento”, acrescenta Karina.

“O Pará vem atendendo à demanda de grandes concursos, como os da PMPA e CMBPA (Bombeiros), que ocorreram recentemente. No âmbito estadual, os com maior expectativa são esses que já falamos, mas em âmbito federal, que atinge também o Pará, temos o do TSE unificado, cujo edital saiu na última quarta-feira, e para as polícias Federal e Rodoviária Federal, que sempre atingem o Brasil inteiro. Esses concursos têm pedido de autorização protocolado, e a gente vai aguardar os próximos passos”, comenta.

Em pausa nos estudos, o auxiliar administrativo Itacy Domingues Filho, 23, conta que se preparou simultaneamente para os concursos da PCPA e da Polícia Militar do Pará (PMPA) durante 100 dias, até o início de maio. “Fui aprovado, mas não classificado, no Curso de Formação de Oficiais da PMPA. Para o da PC, pretendo fazer para escrivão e, se tiver para delegado no ano que vem, irei fazer”, explica. Desde criança, Itacy tem vontade de ser policial por conta do pai e de tios, oficiais. “Além disso, conciliaria a estabilidade e o cargo que tanto almejo”, pontua o concurseiro.

Inscrições confirmadas

O concurso do TCE-PA está com inscrições abertas, até 14 de junho, para contratar auxiliares de Controle Externo (nível médio) e auditores de Controle Externo (nível superior). São 50 vagas imediatas e 665 para cadastro de reserva, com salários de R$ 4.603,43 e R$ 9.135,36 (respectivamente). O Tribunal Superior Eleitoral (TSE), por meio de concurso unificado, abrirá quatro vagas para contratação imediata no Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA): duas para Técnico Judiciário (especialidade Agente da Polícia Judicial) e duas para Analista Judiciário. Ambas exigem nível superior, e também haverá cadastro de reserva. As inscrições abrirão na próxima terça-feira, 04 de junho, e seguem até 18 de julho.

A servidora pública Andrea Campos, 43, começou a estudar para o concurso do TRE do Pará ainda no ano passado. “O cargo que eu pretendo fazer é para analista judiciário. Decidi fazer esse concurso porque é bem remunerado e federal. Se eu quiser, tenho a possibilidade de morar em outro estado”, justifica.

Veja detalhes sobre os principais concursos abertos e previstos no Pará

SEDUC

Status : anunciado (sem edital)

: anunciado (sem edital) Vagas previstas: 3 mil

PCPA

Status : anunciado (sem edital)

: anunciado (sem edital) Vagas previstas: 100 para escrivão e 137 para servidores administrativos

TCE-PA

Status : inscrições abertas

: inscrições abertas Cargos : Auxiliar de Controle Externo (nível médio) e Auditor de Controle Externo (nível superior)

: Auxiliar de Controle Externo (nível médio) e Auditor de Controle Externo (nível superior) Vagas : 50 imediatas + 665 para cadastro de reserva

: 50 imediatas + 665 para cadastro de reserva Salários : R$ 4.603,43 e R$ 9.135,36 (respectivamente)

: R$ 4.603,43 e R$ 9.135,36 (respectivamente) Inscrições : até 14 de junho, no site da FGV Conhecimento

: até 14 de junho, Prova: 04 e 11 de agosto

TSE unificado (TRE do Pará)

Status : edital publicado

: edital publicado Cargos no Pará : Técnico Judiciário e Analista Judiciário para Agente da Polícia Judicial (nível superior)

: Técnico Judiciário e Analista Judiciário para Agente da Polícia Judicial (nível superior) Vagas no Pará : quatro (duas para cada cargo) + cadastro de reserva

: quatro (duas para cada cargo) + cadastro de reserva Salários : R$ 8.529,65 e R$ 13.994,78 (respectivamente)

: R$ 8.529,65 e R$ 13.994,78 (respectivamente) Inscrições : 04 de junho a 18 de julho, no site do Cebraspe . Valores: R$ 85 (técnico) e R$ 130 (analista).

: 04 de junho a 18 de julho, . Valores: R$ 85 (técnico) e R$ 130 (analista). Prova: 22 de setembro

BANPARÁ

Status : banca definida (Fundação CETAP)

: banca definida (Fundação CETAP) Vagas: a definir

BASA

Status : anunciado (sem edital)

: anunciado (sem edital) Cargos : TI

: TI Vagas: a definir