Próximo concurso da Seduc promete abrir 3 mil vagas; saiba mais

Os concurseiros da área da Educação estão na expectativa para o lançamento do novo Edital da Seduc para que os cargos sejam ocupados por servidores efetivos.

Sobre o assunto, o Tribunal de Contas do Estado do Pará, por unanimidade, decidiu recomendar à Secretaria de Estado de Educação que realize com urgência um novo concurso com 3 mil vagas. A recomendação decorre da situação verificada pelo TCE-PA de contratações de servidores temporários. A indicação é a admissão de servidores efetivos concursados e a extinção dos contratos temporários.

O novo concurso com 3 mil vagas já foi confirmado pelo Governo do Estado e uma proposta de reajuste do salário inicial dos professores da rede estadual para R$ 8.288,87, com um vale-alimentação de R$ 1.000,00 está tramitando na ALEPA. A proposta pretende que as quantias sejam creditadas a partir da data base da categoria, ainda em abril de 2024.

Apesar de ainda não ter sido formada a comissão do concurso e escolhida a banca, o futuro servidor da SEDUC já deve começar a estudar para este concurso.

E para quem está aguardando pelo Concurso da SEDUC-Pa, a coluna entrevistou o Professor Doutor em Educação Marcelo Valente, que além de atuar em cursos de Graduação e Pós-Graduação também ministra as disciplinas Conhecimentos Pedagógicos e Legislação Educacional em cursos preparatórios para concursos. O Professor falou de vários assuntos importantes e deu duas dicas que não podem ser esquecidas:

O candidato deve desde logo organizar um cronograma de estudos, ou seja, um plano de estudos, assim como faz seu plano de ensino para as aulas, e deve seguir este plano de estudo. O candidato deve organizar todos os seus títulos e certificados de todos os cursos que participou, pois a prova de títulos é uma fase muito importante nos concursos da área de Educação.